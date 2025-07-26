紙風車今晚苗栗山腳國小演出「台灣幻想曲」 免費入場

紙風車文教基金會今天7月26日晚間7點，將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場舉辦「台灣幻想曲」演出。縣府指出，這次活動獲得雙鶴集團執行長古承濬及各界人士熱情贊助，採免費開放觀賞，機會難得，歡迎大、小朋友闔家前往觀賞。

苗栗縣政府文化觀光局指出，紙風車文教基金會自2006年發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，匯集民間捐款，將國家戲劇院舞台規格的演出，帶到全台各鄉鎮市給孩子們欣賞，至今已19年，走過368鄉鎮二輪，累積795場的演出。2024年為台灣的孩子再度啟動第三輪「永續啟航」， 將持續透過戲劇傳達愛與創意，陪伴孩子面對全球性的AI變局及迎向未來世界。

文觀局表示，368藝術工程7月26日在苑裡鎮演出台灣幻想曲，由「唐吉軻德」開場，宣示要再次走遍368個鄉鎮市區，全劇非常適合全家欣賞，除增進親子情感外，活動內容精彩豐富，歡迎鄉親大手拉小手一起來看戲，共同感受戲劇魅力；相關詳細資訊可至苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。 紙風車文教基金會今天7月26日晚間7點，將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場演出「台灣幻想曲」。圖／苗栗縣政府提供 紙風車文教基金會今天7月26日晚間7點，將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場演出「台灣幻想曲」。圖／苗栗縣政府提供 紙風車文教基金會今天7月26日晚間7點，將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場演出「台灣幻想曲」。圖／苗栗縣政府提供

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