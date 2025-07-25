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寫作也玩推理冒險 新竹縣文化局夏令營生動有趣

聯合報／ 教育事業部
營隊同學熱烈討論。圖／教育事業部
營隊同學熱烈討論。圖／教育事業部

為引導學童閱讀與寫作，新竹縣政府文化局今年七月舉辦三梯次暑期寫作夏令營，分別為「言語魔法學堂」、「創意寫作室：國小桌遊冒險啟航」及「小偵探推理家：超懸疑解密」主題課程。透過生動有趣的方式，讓學員暫時放下手機與平板，進入文字與想像力交織的世界。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，在短影音盛行與AI快速發展的時代，許多事可以科技代勞，但閱讀與寫作卻必須靠孩子投入、靜心練習，才能真正內化為能力。感謝聯合報教育事業部兩年來的合作，規畫出一系列不玩3C、強調創作力與表達力的課程，協助紓解家長在暑假期間育兒壓力，深獲肯定。

文化局推動閱讀與寫作不遺餘力，除暑期營隊，也運用轄下美術館、圖書館、縣史館及演藝廳等資源，辦理各項藝文活動，並針對不同年齡層推出閱讀禮袋、閱讀集點、閱讀存摺、行動書車、主題書展、世界閱讀日、新竹閱讀節及Podcast節目「小圖家族說故事」等系列計畫。

朱淑敏表示，「閱讀不只是讀書，而應與土地、生活緊密結合」，因此文化局也透過寫作、繪畫、書法、音樂、舞蹈、戲劇等方式提供多元閱讀體驗，並與文史工作者合作走入社區，推動文化扎根，讓閱讀成為大家的日常。

朱淑敏強調，「閱讀是輸入，寫作是輸出」，兩者緊密結合。唯有孩子擁有充足的閱讀量與豐富的生活體驗，經由老師適切引導，才能寫出富有情感與創意的作品。期許本次營隊能成為孩子寫作旅程的起點，從中發現探索世界的樂趣。

學員之一的湖口鄉信勢國小的葉耘辰說，老師透過遊戲引導寫作技巧，還教如何用懸疑情節開場，上課真的很有趣。香山國小甘品熙平時就熱愛解謎遊戲，他說課程中學到很多設計謎團的方法，希望未來能學習更有自信地上台表達故事。

新竹縣政府文化局長朱淑敏（後排中）感謝聯合報教育事業部兩年攜手合作，規畫一系列不玩3C、強調創作力與表達力的課程。圖／教育事業部
新竹縣政府文化局長朱淑敏（後排中）感謝聯合報教育事業部兩年攜手合作，規畫一系列不玩3C、強調創作力與表達力的課程。圖／教育事業部
香山國小甘品熙分享他創作的懸疑故事。圖／教育事業部
香山國小甘品熙分享他創作的懸疑故事。圖／教育事業部
同學玩桌遊體驗冒險旅程。圖／教育事業部
同學玩桌遊體驗冒險旅程。圖／教育事業部

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