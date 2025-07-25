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珍稀貝克氏鹽草再現台江 5校學童研究創作喚起生態關注

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
海保署長陸曉筠與海佃國小「小台江」。圖／台江分校提供
海保署長陸曉筠與海佃國小「小台江」。圖／台江分校提供

攜手守護珍稀物種貝克氏鹽草，台江地區五所學校今齊聚社區大學台江分校，發表「守護台江貝克氏鹽草」研究成果。活動中展示空間設計模型、繪本與詩集，並提出具體保育行動建議，包括清除灘地垃圾、外來種銀合歡，以及規劃導覽解說系統等，引起中央與地方各界關注與肯定。

社大台江分校介紹，貝克氏鹽草為台灣十二種海草之一，棲息於潮間帶泥灘地，為全球最古老的海草物種之一。由台江社群與海保署合作調查，於今年二月於四草湖首次發現，五月再於鹽水溪灘地發現大面積棲地，學界評估其保育急迫性高。

此次「台江流域專題研究人文營」匯聚海佃國小、長安國小、安慶國小、長平國小與和順國中學生，共組六隊進行棲地實地調查與創作研究，並完成友善棲地模型、壁報論文與繪本等作品，展現學用合一精神。

學生也藉活動倡議，建議政府與在地社群合作進行導覽系統設計、志工培育與巡守行動，並結合徵文、短片、繪本創作等方式擴大環境教育影響力。學生更提出「鹽草太陽能涼亭」、「台江詩路」等空間設計構想，展現豐富的創意與地方關懷。

長安國小陳學凝表示，發現貝克氏鹽草是國際列為易危物種，深感保育責任重大，希望更多人重視在地生態。

和順國中學生辛偊瑄感性表示：「這不只是學習知識，而是走進家鄉，實際了解我們的土地。」

台江地區參與教師則強調，希望透過學生的行動，讓關懷土地的種子深植於下一代心中，持續傳承。

活動由社大台江分校主辦，海洋保育署署長陸曉筠、台南市副市長趙卿惠、第六河川局、台江國家公園管理處代表等皆出席，與學生互動，並表示將積極支持後續的保育與出版行動。

陸曉筠指出，台江學子此次從物種保育延伸至整體生態系研究，展現高度關注與行動力，學生親手繪製的壁報、詩作與模型更令她印象深刻。她表示，海保署將協助出版學生的創作作品，並推動與地方各部門協作，加強對貝克氏鹽草的保育行動。

趙卿惠表示，貝克氏鹽草在台灣屬稀有海草，能在台江流域再度發現其蹤跡，代表台江生態環境長年保育已具成效，市府將整合跨局處資源，攜手推動更具韌性的生態保育網絡。

台江五校學生專題發表圖／台江分校提供
台江五校學生專題發表圖／台江分校提供
和順國中校長杜俊興（右一）與專題發表的學生。圖／台江分校提供
和順國中校長杜俊興（右一）與專題發表的學生。圖／台江分校提供
海保署署長陸曉筠也出席學生發表會。圖／台江分校提供
海保署署長陸曉筠也出席學生發表會。圖／台江分校提供
台江五校學生專題發表。圖／台江分校提供
台江五校學生專題發表。圖／台江分校提供
長安國小翁育民（左一）老師帶領同學（左一是翁育民老師）。圖／台江分校提供
長安國小翁育民（左一）老師帶領同學（左一是翁育民老師）。圖／台江分校提供
長安國小翁育民老師帶領同學（左一是翁育民老師）。圖／台江分校提供
長安國小翁育民老師帶領同學（左一是翁育民老師）。圖／台江分校提供

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