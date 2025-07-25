快訊

桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面曝光 香港航空班機疑轉錯方向

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

南榮科大退場轉辦雙語小學 首次招生3個年級各29人

中央社／ 台南25日電
位於台南市鹽水區的南榮科技大學於民國109年停辦後，轉型籌設私立玉秀雙語小學。圖／本報系資料照
位於台南市鹽水區的南榮科技大學於民國109年停辦後，轉型籌設私立玉秀雙語小學。圖／本報系資料照

位於台南市鹽水區的南榮科技大學於民國109年停辦後，轉型籌設私立玉秀雙語小學，114學年首次招生，訂於27日至30日辦理入學登記，一年級、三年級與五年級各招收29人。

玉秀雙語小學校務主任洪駿命今天告訴中央社記者，玉秀雙語小學教師團隊曾獲教育部教學卓越金質獎等全國重要指標性獎項，對課程規劃、教學品質、班級經營、跨域整合及專題式學習均有豐富經驗且備受肯定，創新教學模式也將在玉秀雙語小學從一年級開始實施扎根。

洪駿命表示，玉秀雙語小學特色包括不用轉戶口就可就讀、校園視野寬廣、教師多年實施專題式學習課程、每週10至12節全英語教學、每週4節結合國際議題的AI機器人課程、每週2節全英語數學遊戲與科學教育，及每週增加1-2節閱讀與寫作，培養孩子跨域智慧科技與國際交流能力。

他說，玉秀雙語小學為台南市溪北（曾文溪以北）地區第一所私立小學，對台南市南北教育資源均衡有重大意義，同時也提供溪北地區及嘉義縣學童多元教育選擇權。

洪駿命表示，玉秀雙語小學訂於27日至30日辦理一年級新生，以及三年級、五年級轉學生入學登記，各招收29名學生，並於8月1日下午3時公開抽籤，學校並將於8月協助轉學生轉學作業。

小學 台南 英語

延伸閱讀

台南逾1.2萬戶屋損 市府在溪北3處就近受理申辦租金補貼

丹娜絲災後14天…台南溪北地區通訊斷斷續續 有災民延誤就醫亡

溪北轉運站首次招商流標 新北市府拚月底再公告

時機敏感…花蓮小一新生獲贈書包入學禮 縣府澄清早有規畫無關罷免

相關新聞

亞錦賽台灣之光！輔仁中學女學生劉貞語勇奪輪滑溜冰花式煞停金牌

嘉義市天主教輔仁中學高一愛班學生劉貞語，日前赴韓國堤川，參加2025年亞洲輪滑溜冰錦標賽，在競爭激烈的花式煞停女子組脫穎...

明德、新泰兩女將受矚目 領軍遠征愛沙尼亞2025國際少年運動會

2025國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）將於8/3至8/8在愛沙尼亞首都塔林登場。新北市延續去年在墨西哥奪下25面獎牌的亮眼成績，今年遴選18位表現傑出的青少年選手．．．

CSI鑑識遊戲、警用裝備體驗 桃警辦營隊還讓小孩學防身

為推動暑期青春專案暨犯罪預防宣導工作，桃園市平鎮警分局今明舉辦為期2天的「福爾摩斯偵探體驗營」，由副分局長陳品宏親自帶隊...

金門高中校長鄭青青履新在即 拜會陳玉珍雙方交流意見

原任國立屏東佳冬高級農業職業學校組長的鄭青青，日前通過教育部甄選，獲聘為國立金門高級中學新任校長，將於8月1日正式履新，...

國研院與台積電共推科普營 激發高中生科技好奇

為推動半導體教育向下扎根，國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）攜手台積電，共同打造一日探索式學習課程，今...

讓每個孩子與學習共舞 僑平國小校長何憲昌榮獲師鐸獎

教育部公布今年師鐸獎得獎名單，嘉義市僑平國小校長何憲昌獲選教育界最高榮譽，何憲昌20年如1日的教育熱忱，卓越領導與深厚人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。