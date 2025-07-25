南榮科大退場轉辦雙語小學 首次招生3個年級各29人

位於台南市鹽水區的南榮科技大學於民國109年停辦後，轉型籌設私立玉秀雙語小學，114學年首次招生，訂於27日至30日辦理入學登記，一年級、三年級與五年級各招收29人。

玉秀雙語小學校務主任洪駿命今天告訴中央社記者，玉秀雙語小學教師團隊曾獲教育部教學卓越金質獎等全國重要指標性獎項，對課程規劃、教學品質、班級經營、跨域整合及專題式學習均有豐富經驗且備受肯定，創新教學模式也將在玉秀雙語小學從一年級開始實施扎根。

洪駿命表示，玉秀雙語小學特色包括不用轉戶口就可就讀、校園視野寬廣、教師多年實施專題式學習課程、每週10至12節全英語教學、每週4節結合國際議題的AI機器人課程、每週2節全英語數學遊戲與科學教育，及每週增加1-2節閱讀與寫作，培養孩子跨域智慧科技與國際交流能力。

他說，玉秀雙語小學為台南市溪北（曾文溪以北）地區第一所私立小學，對台南市南北教育資源均衡有重大意義，同時也提供溪北地區及嘉義縣學童多元教育選擇權。

洪駿命表示，玉秀雙語小學訂於27日至30日辦理一年級新生，以及三年級、五年級轉學生入學登記，各招收29名學生，並於8月1日下午3時公開抽籤，學校並將於8月協助轉學生轉學作業。

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