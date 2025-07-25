國際物理奧林匹亞 台灣學子獲3金2銀國際排第5
台灣學子參與在法國舉辦的第55屆國際物理奧林匹亞競賽，獲得3金、2銀，以金牌數計算國際排名第5。個人排名最佳的是台中一中學生蔡忠達，拿下第13名的佳績。
教育部今天發布新聞稿指出，物理奧賽5名台灣選手，是從2374名學生中選出，由10多名教授組成團隊培訓，16日前往法國參賽。
在激烈的競賽中，台中一中學生蔡忠達奪下金牌（個人排名第13名）；新竹科學園區實驗高中學生何重進奪金（個人排名第15名）；台北市私立復興高中學生蘇筠傑奪金（個人排名第35名）；嘉義高中學生何承祐奪銀（個人排名第44名）；台北市建國高中學生王冠宇奪銀（個人排名第65名）。
蔡忠達的父母都是數學老師，他在自述中提到，國中時遇到有趣的物理老師，因而走上物理這條路，數學能力的加持讓他在物理如魚得水。他平時喜歡球類運動和街舞，在閒暇時適度放鬆心情。
何重進對固態物理與量子力學特別感興趣，高二時與同學共同創立物理研究社並擔任社長。閒暇時間，他會研讀歷史，對飛機與汽車等工業設計也有所研究，並學習古典鋼琴十餘年。
台灣學子歷來在國際物理奧賽表現不俗，近年國際排名都在前5名。教育部將分別頒發金、銀牌選手新台幣20萬元、10萬元，並可保送大學本學系（物理相關）或推薦入大學各學系。
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