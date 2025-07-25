亞錦賽台灣之光！輔仁中學女學生劉貞語勇奪輪滑溜冰花式煞停金牌

嘉義市天主教輔仁中學高一愛班學生劉貞語，日前赴韓國堤川，參加2025年亞洲輪滑溜冰錦標賽，在競爭激烈的花式煞停女子組脫穎而出，勇奪第1名，是台灣首位參加花式煞停國際賽事女子組選手，開創歷史，為台灣再添1座國際級金牌，表現亮眼。

即將升讀高二的劉貞語，出國比賽前榮獲今年度「崇她菁英獎」運動競技類代表，獲市長黃敏惠接見表揚，劉貞語是現役花式煞停女子組國家代表隊選手，代表台灣首位參加自由式滑輪花式煞停世界錦標賽的女性選手，表現傑出。

劉貞語說，每場賽事結束，都是下一場挑戰開始，她會持續努力，不斷鍛鍊，期許未來能在更多國際賽事為台灣奪牌，讓世界看見台灣年輕運動員的實力。

導師林書陞讚賞貞語是台灣運動界明日之星，不僅天資聰穎，更具備過人毅力與穩定心態，她在訓練過程展現高度學習效率與自我要求，對新技術掌握，遠超同齡選手。

無論遇到再大的挑戰，她總是積極調整、請教教練、反覆練習，直到完美掌握動作。不服輸的精神讓她成為隊友與教練眼中最可靠的核心選手。

奪金，不僅是她重大突破，更是台灣國際輪滑舞台嶄新里程碑。貞語是台灣首位參加花式煞停國際賽事女子組選手，開創歷史，替台灣女性輪滑選手寫下新的一頁。她的表現，不只是個人成就，更代表了台灣運動實力與潛力的展現。

林書陞說，貞語校內表現傑出，擔任康樂股長與國文科小老師，協助同學學習、活絡班級氣氛。課餘時間不忘回饋，常指導學弟妹溜冰技巧，透過YouTube分享運動訓練影片，推廣輪滑運動，成為同儕與後輩的楷模。 嘉義市天主教輔仁中學高一愛班學生劉貞語，勇奪2025年亞洲輪滑溜冰錦標賽花式煞停女子組金牌，是台灣首位參加花式煞停國際賽事女子組選手，開創歷史。圖／輔仁中學提供

商品推薦