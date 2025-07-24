竹縣桃山、尖石國小原民科展奪獎 融合文化與科學
新竹縣政府今天表示，桃山國小與尖石國小分別以泰雅竹管琴與民族植物為題，融合文化與科學，參加原民文化與科學展全國賽決賽，各獲「探索精神獎」與「金熊獎」，展現原教創新力。
竹縣府發布新聞資料指出，桃山國小「桃山Lawkah」團隊以泰雅族樂器「竹管琴」為研究主軸，並結合畢氏定理計算不同音調所需的管長，提升製作精度，並走訪耆老學習傳統工法，融入部落智慧。
縣府說，尖石國小則以「植皂—解密泰雅族民族植物之研究」為主題，研究無患子與合歡等植物的清潔應用，學生進行田野調查、實驗泡沫生成特性，以文化為起點發展科學論述，獲評審肯定。
縣長楊文科透過文字表示，2校學生不僅以科學探索世界，也深入部落文化，展現原民教育的深厚底蘊與創新力；教育局長楊郡慈說，感謝師長與耆老的投入與傳承，讓學生學習更具文化厚度。
教育局指出，此次原住民族文化與科學展覽會共有42隊參賽，桃山國小獲佳作與探索精神獎，尖石國小則獲金熊獎，顯示文化與科學交織的教學模式已見成效，未來將持續深耕原鄉教育，打造文化創新的學習場域。
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