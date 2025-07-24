明德、新泰兩女將受矚目 領軍遠征愛沙尼亞2025國際少年運動會

照片為新北市政府提供

2025國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）將於8/3至8/8在愛沙尼亞首都塔林登場。新北市延續去年在墨西哥奪下25面獎牌的亮眼成績，今年遴選18位表現傑出的青少年選手，組成代表隊參與田徑、游泳及柔道等三大競賽項目，與來自全球70座城市、12至15歲的運動新秀同場競技。侯友宜市長親自授旗予「新北小紀政」田徑選手林子婕，並勉勵選手勇敢挑戰、展現新北精神，期許「旗開得勝、再創佳績」。

侯友宜表示，ICG為國際奧林匹克委員會（IOC）認可的國際賽事，是青少年藉由體育競技與世界交朋友、拓展視野的重要平臺。新北自2014年首次組隊參賽，今年邁入第11屆，歷年表現穩定出色、屢創佳績。侯友宜勉勵小將：「運動教我們勇敢、自律與堅持。希望你們全力拚搏之餘，也要與世界選手交流互動，把臺灣、新北的熱情與故事分享出去！」

今年新北ICG代表隊遴選出18位表現傑出的青少年選手，在田徑種類中，明德高中林子婕去年以11秒86勇奪女子80公尺跨欄金牌，今年她將再度挑戰80公尺跨欄與100公尺競賽，誓言再奪金牌、突破極限；來自光榮國中的徐靖閔，去年在100公尺決賽勇奪第5名，今年更是蓄勢待發，力拼站上頒獎臺。

游泳戰線同樣戰力驚人，新泰國中的林芷妍堪稱「獎牌收割機」，去年一舉奪下5面獎牌，包括兩面仰式金牌，是隊中最具國際獎牌經驗的選手。今年她將主攻仰式、蝶式與接力，目標再創新猷；同校的蔡詠翎，去年於200公尺混合式摘銅，今年將再度向自己發起挑戰；而林口國中的蘇柏陵，去年在400公尺自由式強勢奪金，今年也再披戰袍上陣，劍指衛冕，氣勢如虹。

體育局表示，ICG不僅是一場體育盛會，更是一段文化交流與友誼連結的旅程，此次也特別準備富含臺灣與新北特色的小禮品，讓選手在交流過程中傳遞善意與故事，建立跨國情誼。

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