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金門高中校長鄭青青履新在即 拜會陳玉珍雙方交流意見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門高中新任校長鄭青青（右）履新前夕，特地前往立法院拜會金門選區立法委員陳玉珍，兩人相談甚歡。圖／陳玉珍辦公室提供
金門高中新任校長鄭青青（右）履新前夕，特地前往立法院拜會金門選區立法委員陳玉珍，兩人相談甚歡。圖／陳玉珍辦公室提供

原任國立屏東佳冬高級農業職業學校組長的鄭青青，日前通過教育部甄選，獲聘為國立金門高級中學新任校長，將於8月1日正式履新，鄭青青擁有豐富的教育行政經驗與教學熱忱，更是金門高中創校以來首位女性校長，即將肩負起離島指標性學府的領航重任，展現高度使命感與前瞻視野。

履新前夕，鄭青青特地前往立法院拜會金門選區立法委員陳玉珍，表達對金門教育發展的關注與期待。身為金門高中校友的陳玉珍，長年關注離島教育政策與資源配置，雙方就金中未來發展方向、多元課程推動及學生需求等議題深入交流，氣氛熱絡。

鄭青青表示，金門高中身處特殊地理位置，具備豐厚人文底蘊與歷史使命，未來將秉持「以學生為本、以教育為志」的理念，全面提升教學品質，強化師生互動，推動多元與創新的課程發展，為金門學子打造具前瞻性與溫度的學習環境。

「金門教育的挑戰，也是我投身教育的初心所在。」鄭青青強調，將以務實行政作風結合創新教學視角，引領金中邁向多元、開放與卓越的嶄新階段。

陳玉珍則對鄭青青的到任表示肯定與支持，期待她延續金中的優良傳統，並注入新活力，她也承諾將持續爭取中央資源，協助金門打造更優質的教育條件，讓孩子在家鄉就能享有完整而豐富的學習機會。

金門高中自創校以來，歷經教育轉型與時代變遷，始終堅持「誠正勤樸」的校訓，培育無數優秀人才，鄭青青的到任，不僅開啟校史新頁，也象徵金中邁向性別平權與專業治理的新里程。

校方表示，將於8月初舉行正式交接與歡迎儀式，誠摯邀請校友、家長與各界人士共襄盛舉，見證金門高中的新起點，共同迎接未來的挑戰與希望。

金門高中新任校長鄭青青（右）履新前夕，特地前往立法院拜會金門選區立法委員陳玉珍，表達對金門教育發展的關注與期待。圖／陳玉珍辦公室提供
金門高中新任校長鄭青青（右）履新前夕，特地前往立法院拜會金門選區立法委員陳玉珍，表達對金門教育發展的關注與期待。圖／陳玉珍辦公室提供

金門 屏東 陳玉珍

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