國研院與台積電共推科普營 激發高中生科技好奇
為推動半導體教育向下扎根，國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）攜手台積電，共同打造一日探索式學習課程，今（7/24）日辦理第一場「國研院半導體中心 & 台積電高中生半導體科普營」（晶片製造模組），讓高中學生實地走進半導體中心晶片製造現場，體驗半導體製程的關鍵技術，並與半導體工程師直接對談，激發對科技的好奇與未來學涯方向的思考。
「國研院半導體中心 & 台積電高中生半導體科普營」系列課程由台積電全額贊助、國研院半導體中心規劃執行，採開放報名、抽籤錄取方式，吸引全臺高中生熱烈參與。為照顧不同地區學生的學習機會，營隊分別於半導體中心新竹基地與臺南基地舉辦，期望讓北中南學生皆能就近參與、深入體驗。
課程類型分為「IC設計模組」與「晶片製造模組」兩類，內容涵蓋晶圓製程技術簡介、電子設計自動化（EDA）設計平台操作體驗、量測與檢測實務介紹、製程牆展示與產業歷史分享等主題，並由國研院半導體中心的工程師現身說法，介紹半導體在現代生活中的應用與影響。透過理論與實務並重的安排，協助學生建立科技素養、提早理解產業結構、發展未來職涯觀點。科普營第一期規劃將連續辦理3年，預計讓4,800位高中生參與，扎根半導體人才培育。
國研院半導體中心侯拓宏主任表示：「這場營隊的意義不僅在於知識的傳遞，更是一個讓年輕學子接觸產業、理解科技的起點。我們希望學生們能在仍懷抱好奇的年紀，親眼見證、親手體驗科技的魅力，從而對未來有更多元的想像與選擇。」
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