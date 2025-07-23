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讓每個孩子與學習共舞 僑平國小校長何憲昌榮獲師鐸獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市僑平國小校長何憲昌（右三）榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，上午教育處長郭添財（左三）代表市長黃敏惠到僑平國小恭賀，貼紅榜。圖／嘉市府提供
嘉義市僑平國小校長何憲昌（右三）榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，上午教育處長郭添財（左三）代表市長黃敏惠到僑平國小恭賀，貼紅榜。圖／嘉市府提供

教育部公布今年師鐸獎得獎名單，嘉義市僑平國小校長何憲昌獲選教育界最高榮譽，何憲昌20年如1日的教育熱忱，卓越領導與深厚人本精神，實踐教育理想，讓孩子與學習共舞，上午教育處長郭添財代表市長黃敏惠到僑平國小恭賀，貼紅榜。

何憲昌當校長21年，去年僑平首任任期屆滿，有老師問說，「校長，您會不會留下來？」觸動他教育情懷，再度參與遴選，守護校園，在僑平的第6年，以課程領導為學校發展核心，延續從蘭潭國小獲校長領導卓越獎的初衷，讓孩子都能成功作實踐目標，堅信有健康快樂老師，才能教出健康快樂學生，帶學校多元、卓越、永續發展。

何憲昌風雨無阻站校門迎接學生，是師生最溫暖記憶，他以學生為本，無論發展特色課程、強化教學設施，或推動創新活動，迎接挑戰、凝聚團隊共識，只要對學生有益全力以赴。相信充滿善循環與正向氛圍，便能培養有品格孩子、快樂教學老師，以及安心信任家長。

何憲昌奉行「僕人領導」精神，以服務代替指使、以陪伴取代命令，成為團隊最堅實後盾，親切溫厚、謙遜堅毅領導風範，贏得師生敬愛，也受社區與家長肯定，在他帶領下，僑平打造充滿幸福感希望校園，以及溫馨永續教育環境。

市長黃敏惠讚揚何憲昌是嘉義教育典範，用20年堅持與愛心，把孩子放在心上，把學校放在手中，從課程改革到行政領導，從弱勢扶助到共好推動，用實際行動體現嘉市教育核心價值。教育處長郭添財說，何憲昌以學生為中心，深耕課程設計、閱讀推動、科技整合、藝術教育等面向，扶助弱勢、建構志工組織，展現僕人領導精神。

嘉義市僑平國小校長何憲昌榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，上午教育處長郭添財代表市長黃敏惠到僑平國小恭賀，貼紅榜。圖／嘉市府提供
嘉義市僑平國小校長何憲昌榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，上午教育處長郭添財代表市長黃敏惠到僑平國小恭賀，貼紅榜。圖／嘉市府提供
嘉義市僑平國小校長何憲昌（右）榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，上午教育處長郭添財代表市長黃敏惠到僑平國小恭賀，貼紅榜。圖／嘉市府提供
嘉義市僑平國小校長何憲昌（右）榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，上午教育處長郭添財代表市長黃敏惠到僑平國小恭賀，貼紅榜。圖／嘉市府提供

嘉義 永續 團隊

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