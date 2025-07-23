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影／希娜巴嵐合唱團桃機快閃開唱 天籟童聲驚豔旅客掌聲不斷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉希娜巴嵐國小合唱團今天赴日競賽，在桃園機場第二航廈快閃演出，布農族八部合音驚艷全場。圖／希娜巴嵐國小提供
信義鄉希娜巴嵐國小合唱團今天赴日競賽，在桃園機場第二航廈快閃演出，布農族八部合音驚艷全場。圖／希娜巴嵐國小提供

代表台灣參加東京國際合唱大賽，南投縣信義鄉希娜巴嵐國小合唱團今天上午啟程赴日，並在桃園機場第二航廈快閃演出，布農族八部合音驚艷全場，旅客駐足聆聽、報以熱烈掌聲，為孩子們勇闖國際舞台獻上祝福。

希娜巴嵐國小合唱團成立於2013年，致力音樂教育與母語文化紮根，在國內合唱比賽屢獲特優佳績。去年赴新加坡參加國際合唱節，在120多支隊伍中脫穎而出，獲銀獎佳績，也讓孩子對自己更有信心。

今年再度出征日本東京，參與國際級合唱盛會，校方表示，團員們從生活品德、學習態度到歌唱技巧全面提升，也積極投入旅費籌措過程，不僅展現正向思維與責任感，更在籌備過程中深刻體現「唱歌是生活的一部分、文化的延續」。

此次演出選曲結合傳統與創作布農歌謠，由純淨童聲詮釋部落八部合音之美。孩子們以歌聲承載族語、文化與身分認同，將布農文化深度傳遞至世界舞台，不僅是一場比賽，更是文化外交。

校長梁雅惠表示，歷經數月密集訓練，孩子們從排練中體會合作、堅持與榮譽，儘管備戰過程艱辛，但也伴隨滿滿成長，這群來自山林的音樂小使者，正以自信昂首，走向世界舞台，唱出來自台灣的聲音。

合唱團指揮張渝姍指出，去年首次帶團出國參賽，孩子們親眼見識到來自各國的合唱實力，回國後對練習態度有顯著改變，更加積極投入。今年準備過程中，孩子們的配合度與成熟度顯著提升，展現可貴的學習成長與表演專注力。

家長田銘潔則感性分享，這次特別請假陪同孩子出國，希望見證他們站上國際舞台的光榮時刻。她說，出國比賽不只是唱歌，「看到孩子自信地唱出母語，我感到無比驕傲」。

信義鄉希娜巴嵐國小合唱團的天籟歌聲，讓機場旅客駐足聆聽，並熱烈鼓掌。圖／希娜巴嵐國小提供
信義鄉希娜巴嵐國小合唱團的天籟歌聲，讓機場旅客駐足聆聽，並熱烈鼓掌。圖／希娜巴嵐國小提供
信義鄉希娜巴嵐國小合唱團今天赴日競賽，在桃園機場第二航廈快閃演出，布農族八部合音驚艷全場。圖／希娜巴嵐國小提供
信義鄉希娜巴嵐國小合唱團今天赴日競賽，在桃園機場第二航廈快閃演出，布農族八部合音驚艷全場。圖／希娜巴嵐國小提供

舞台 桃園機場

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