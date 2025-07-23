高雄左營高中舞蹈班熊本交流玉名高校 台日青春爆高潮

高雄左營高中舞蹈班今年暑假受邀，至日本熊本縣玉名市藝術交流，活動由左營高中與姐妹校專修大學熊本玉名高校共同策劃，2校展現長年來在藝術教育合作成果。

此次跨國交流活動在玉名市民會館展開，左營高中表示，此次活動作為紀念玉名市合併20週年暨市民會館主館開館5週年的自主文化事業之一，玉名市歷經行政重整與文化重建，如今已成為日本九州地區重要文化藝術重鎮。

左營高中校長林百鴻7月中親率師生與家長一行共36人訪日，左營高中舞蹈班演出舞作「純境」、「驚蟄」等原創作品，熊本縣玉名市長藏原隆浩、熊本市教育長遠藤洋路也到場欣賞，對學生精彩舞樂交流，表達高度肯定與深刻感動。

其中，「驚蟄」特別採用日本太鼓作為主要音樂素材，營造出震撼大地、萬物甦醒的節氣氛圍；作品中所使用的樹枝道具，也由日方學校全力協助準備，在舞台上交織出台日共同創作的象徵意涵，展現文化互信與藝術連結深度。

校方表示，此次也與專修大學熊本玉名高校吹奏樂部Ventures聯合演出，Ventures以融合音樂、戲劇與舞台美術的創作風格，在日本校園音樂圈中享有盛名。

此次演出從爵士經典到動畫選曲，曲風跨越世代，並特別演奏大阪關西萬博官方主題歌「這個地球的延續」與1970年大阪萬博主題曲「來自世界各國的問候」，象徵世界連結與希望傳遞；並以「ONE PIECE精選組曲」作為壓軸，將青春與冒險能量推向最高潮。

林百鴻說，左營高中與專修大學熊本玉名高校透過舞蹈與音樂、學生與家庭、舞台與生活，共同實踐這樣的信念，過程中訪問與演出，正是這段跨海情誼最動人的見證與實現。

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