快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

高雄左營高中舞蹈班熊本交流玉名高校 台日青春爆高潮

中央社／ 高雄23日電

高雄左營高中舞蹈班今年暑假受邀，至日本熊本縣玉名市藝術交流，活動由左營高中與姐妹校專修大學熊本玉名高校共同策劃，2校展現長年來在藝術教育合作成果。

此次跨國交流活動在玉名市民會館展開，左營高中表示，此次活動作為紀念玉名市合併20週年暨市民會館主館開館5週年的自主文化事業之一，玉名市歷經行政重整與文化重建，如今已成為日本九州地區重要文化藝術重鎮。

左營高中校長林百鴻7月中親率師生與家長一行共36人訪日，左營高中舞蹈班演出舞作「純境」、「驚蟄」等原創作品，熊本縣玉名市長藏原隆浩、熊本市教育長遠藤洋路也到場欣賞，對學生精彩舞樂交流，表達高度肯定與深刻感動。

其中，「驚蟄」特別採用日本太鼓作為主要音樂素材，營造出震撼大地、萬物甦醒的節氣氛圍；作品中所使用的樹枝道具，也由日方學校全力協助準備，在舞台上交織出台日共同創作的象徵意涵，展現文化互信與藝術連結深度。

校方表示，此次也與專修大學熊本玉名高校吹奏樂部Ventures聯合演出，Ventures以融合音樂、戲劇與舞台美術的創作風格，在日本校園音樂圈中享有盛名。

此次演出從爵士經典到動畫選曲，曲風跨越世代，並特別演奏大阪關西萬博官方主題歌「這個地球的延續」與1970年大阪萬博主題曲「來自世界各國的問候」，象徵世界連結與希望傳遞；並以「ONE PIECE精選組曲」作為壓軸，將青春與冒險能量推向最高潮。

林百鴻說，左營高中與專修大學熊本玉名高校透過舞蹈與音樂、學生與家庭、舞台與生活，共同實踐這樣的信念，過程中訪問與演出，正是這段跨海情誼最動人的見證與實現。

熊本 日本 音樂

延伸閱讀

WeTAIWAN倒數計時 吉祥物a-We登上京阪電車、「蓬萊寶冠」媽祖香火加持

台積電帶動需求 中山大學在熊本大學設華語中心

赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

賴清德赴高雄國訓中心授旗 與陳其邁「相敬如賓」大合照中間隔了他

相關新聞

北科大舉辦木工營 帶國小生打造蜂巢庇護獨居蜂

北科大暑假攜手政大實小舉辦木工營隊，融合木工技術與永續環境教育，邀18名國小學童以天然實木皮餘料親手製作實用蜂巢，為城市...

金門正義國小攜岳明國小跨區共學 小朋友學乘風啟航

為強化學童海洋素養與帆船實務能力，金門縣正義國民小學自本月17日起，在料羅灣「海之風」營地舉辦為期6天的「帆船移地訓練與...

他為偏鄉孩子點亮回家的路 台南3名校長與1名教師獲師鐸獎

教育部日前公布今年全國師鐸獎名單，台南市復興國中校長陳文財、北區立人國小校長王全興、安平區石門國小校長劉珍琳與西門實小教...

114年國文會考深度解析／文言文鑑別度回歸，素養導向穩中求變

才剛步出考場，便能聽見不少考生哀嚎：「國文好難！」「文言文好多，都看不太懂！」「圖表比往年多好多！」 針對114年國文會考的命題特色，梧桐國文教學團隊的吳桐老師分析指出…

新北光榮國中校友會成軍 清大教授想為母校引入AI學習資源

新北三重區光榮國中有55年歷史，近日校友會成立，清大材料科學工程學系特聘教授周卓煇成為校友會首任理事長。周是該校第一屆校...

台灣3隊報名！全日本高中鐵道模型大賽 竹塘國中「集集車站」模型參賽

2025第17回全日本高中鐵道模型大賽進入收件階段，台灣今年破紀錄，有3隊報名，參賽元老也是參賽次數最多的彰化縣竹塘國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。