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北科大舉辦木工營 帶國小生打造蜂巢庇護獨居蜂

中央社／ 台北23日電
台北科技大學暑假攜手政大實小舉辦木工營隊，帶領國小學童以天然實木皮餘料親手製作實用蜂巢，為城市獨居蜂打造庇護所。中央社（北科大提供）
台北科技大學暑假攜手政大實小舉辦木工營隊，帶領國小學童以天然實木皮餘料親手製作實用蜂巢，為城市獨居蜂打造庇護所。中央社（北科大提供）

北科大暑假攜手政大實小舉辦木工營隊，融合木工技術與永續環境教育，邀18名國小學童以天然實木皮餘料親手製作實用蜂巢，為城市獨居蜂打造庇護所。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，不同於蜜蜂、虎頭蜂，「獨居蜂」其實涵蓋大多數的蜂種，泛指一群不產蜂蜜的蜂，利用有限的環境空間和材料築巢，並由一隻雌蜂獨立養育後代。

北科大USR種子計畫「木永續：從學習到創新」團隊舉辦「城市蜂巢：為城市獨居蜂打造庇護所」木工營隊，與政大實小教師團隊共同指導18名學生，從認識「獨居蜂」與城市生態出發，學習木材辨識與工具操作、蜂巢設計與實作組裝，學生需要分組合作，也要就地取材。

USR計畫主持人、北科大木創中心副主任李昊哲表示，為引導孩子們重新看待木材餘料，營隊讓學生親身參與木材處理過程，感受木頭從粗糙到光滑的轉變，並探討森林樹木在生態系統中的重要，孩子親手創作時，不只是學習技能，更在學習如何改變與塑造未來的世界。

政治大學附設實驗國小教師郭宗德分享，這次木工營隊是一堂深刻的環境教育課程；在北科大團隊支援下，營隊使用的材料，有95％為天然材質，其中90％來自餘料與政大實小疏伐木料，幫助學童理解木材固碳功能及林木疏伐的必要。

北科大木工營隊所需的實木皮餘料，由茂森木業慷慨提供。茂森木業董事長郭士賢分享，實木皮從原木歷經剖切、刨皮、挑選、貼合等生產過程，交到客戶手上之前，大約會產生7成餘料，希望這些資源能延續生命價值，成為跨越世代、連結自然的珍貴媒介。

北科大

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