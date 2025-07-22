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彰化兩偏鄉國中逆境成長 自助人助獲捐升學獎學金今發出

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣唯一偏鄉被學生人數總量管制的竹塘國中，今獲鄉公所、鄉農會、家長會捐助頒獎表揚國中教育會考升學成績優異的校友。圖／竹塘國中提供
彰化縣唯一偏鄉被學生人數總量管制的竹塘國中，今獲鄉公所、鄉農會、家長會捐助頒獎表揚國中教育會考升學成績優異的校友。圖／竹塘國中提供

彰化區免試入學塵埃落定，今年全縣26名45級滿級生，其中莊淽甯今回母校竹塘國中，和國中教育會考成績優異的校友接受表揚，竹塘鄉公所、鄉農會和竹塘國中發出約15萬元獎金和禮券、數十個「金粽」等禮物。

新學年新生增加或增班的偏鄉國中不多，竹塘國中實施學生人數總量管制，不能增班但新生人數增加，芳苑國中都增1班編為「愛」班，距上次有愛班已睽違38年。如今少子化，乙校學生人數或班級數增加，可能是甲校學生少了，因此兩校保持低調。

竹塘國中延續2010年到現在，今舉辦今年畢業生升學績優表揚會，由鄉公所、鄉農會、家長會頒贈紅榜、獎學金、獎狀、禮券、竹塘米金粽和飲品，獎勵升學縣內明星高中職、國立五專的82名竹塘校友，獎金至少600元，升學彰中和彰女每人2600元，考出45級分（5A++）且寫作測驗5級分的莊淽甯努力有代價，獎金（保密）最豐厚。

芳苑鄉故鄉長洪歡喜，也是芳苑國中設校的推手，在學校成立後出任第一屆家長會長，對芳苑教育貢獻良多，他的後代以父母之名捐款成立洪喜美紀念獎學金，本來委託洪家後裔友人退休老師林素圓代為頒贈給芳苑國中學生，今年年屆八旬的林素圓請校長黃天助代贈，芳苑國中11名達到今年彰中、彰女錄取標準的校友每人領到5千元獎學金。

彰化縣芳苑國中頒贈洪喜美紀念獎學金給國中教育會考升學成績優異的校友。圖／芳苑國中提供
彰化縣芳苑國中頒贈洪喜美紀念獎學金給國中教育會考升學成績優異的校友。圖／芳苑國中提供

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