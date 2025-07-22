彰化兩偏鄉國中逆境成長 自助人助獲捐升學獎學金今發出
彰化區免試入學塵埃落定，今年全縣26名45級滿級生，其中莊淽甯今回母校竹塘國中，和國中教育會考成績優異的校友接受表揚，竹塘鄉公所、鄉農會和竹塘國中發出約15萬元獎金和禮券、數十個「金粽」等禮物。
新學年新生增加或增班的偏鄉國中不多，竹塘國中實施學生人數總量管制，不能增班但新生人數增加，芳苑國中都增1班編為「愛」班，距上次有愛班已睽違38年。如今少子化，乙校學生人數或班級數增加，可能是甲校學生少了，因此兩校保持低調。
竹塘國中延續2010年到現在，今舉辦今年畢業生升學績優表揚會，由鄉公所、鄉農會、家長會頒贈紅榜、獎學金、獎狀、禮券、竹塘米金粽和飲品，獎勵升學縣內明星高中職、國立五專的82名竹塘校友，獎金至少600元，升學彰中和彰女每人2600元，考出45級分（5A++）且寫作測驗5級分的莊淽甯努力有代價，獎金（保密）最豐厚。
芳苑鄉故鄉長洪歡喜，也是芳苑國中設校的推手，在學校成立後出任第一屆家長會長，對芳苑教育貢獻良多，他的後代以父母之名捐款成立洪喜美紀念獎學金，本來委託洪家後裔友人退休老師林素圓代為頒贈給芳苑國中學生，今年年屆八旬的林素圓請校長黃天助代贈，芳苑國中11名達到今年彰中、彰女錄取標準的校友每人領到5千元獎學金。
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