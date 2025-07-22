金門正義國小攜岳明國小跨區共學 小朋友學乘風啟航

為強化學童海洋素養與帆船實務能力，金門縣正義國民小學自本月17日起，在料羅灣「海之風」營地舉辦為期6天的「帆船移地訓練與學童夏令營交流活動」，活動結合專業訓練與跨區交流，展現出學生在技術、品格及團隊合作上的顯著成長，金門縣副縣長李文良今天下午特別到場，鼓勵學員勇於挑戰、堅持到底。

本次活動由正義國小校長葉炳煙主導，特別邀請長年推動帆船教育的宜蘭縣岳明國小共襄盛舉，岳明國小校長黃建榮親自率領帆船隊，偕同總教練梁智雄、行政總監李英豪及其他4位教練與工作人員，帶領12名隊員跨海而來，與正義國小學童一同進行3天密集帆船訓練及3天在地文化交流，學習氛圍熱烈、收穫豐富。

黃建榮表示，此次訓練選擇金門料羅灣，是看重其風穩水廣且變化多端的海象條件，3天訓練期間，學生每日皆參與進階航行操作與應變課程，內容涵蓋帆船駕駛、航向判讀、風向應變與緊急救援技巧等，透過實際演練，不僅強化操控能力，也為未來參賽與安全意識打下紮實基礎。

正義國小的陳姓學生說，這幾天不只學到如何操作帆船，還學會了互相幫忙和照顧隊友。雖然很累，但每天都很充實，很希望有機會能到宜蘭去回訪交流。

李文良表示，帆船運動是一項兼具體能訓練與戶外學習的多功能運動，不僅能提升孩子的應變力、判斷力與團隊協作能力，也讓學童從海洋中獲得勇氣與責任感；他也肯定正義國小對海洋教育的用心推動，並期勉5年後能由正義國小組隊，前往宜蘭岳明國小持續推動兩地的教育交流。

李文良也提到，海之風料羅灣營地擁有絕佳的天然條件，是推廣海洋活動的理想場域；縣府期望未來能有更多類似的活動在此展開，讓金門學童在在地即能親海、識海、愛海。他強調，縣府將持續支持各級學校舉辦戶外教育與海洋活動，讓更多孩子有機會透過帆船運動，建立自信，啟航人生。

此次跨區交流活動，不僅讓學童精進帆船技能，更讓金門與宜蘭的孩子在交流中相互啟發，建立深厚友誼與廣闊視野。金門縣政府也強調，將持續作為學校戶外學習與海洋教育的後盾，為孩子們開啟更多走向海洋、連結世界的學習航道。 金門縣正義國民小學與宜蘭縣岳明國小，近日在料羅灣「海之風」營地舉辦「帆船移地訓練與學童夏令營交流活動」，現場氣氛熱鬧。記者蔡家蓁／攝影 金門副縣長李文良今天受訪時表示，縣府將持續支持各級學校舉辦戶外教育與海洋活動，讓更多孩子有機會接觸帆船運動。記者蔡家蓁／攝影 金門縣正義國民小學與宜蘭縣岳明國小，近日在料羅灣「海之風」營地舉辦「帆船移地訓練與學童夏令營交流活動」，金門縣副縣長李文良今天下午特別到場，鼓勵學員，並與學生合影。記者蔡家蓁／攝影

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