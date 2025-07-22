走進新北市平溪孩子的藝術世界 四校聯展菁桐開展

這個暑假來點不一樣的藝術體驗吧！由新北市平溪區公所主辦的「2025年平溪區四校聯合美展」熱鬧展開，展期從即日起至9月7日，在充滿懷舊氛圍的菁桐礦業生活館展出。這次展覽集結了平溪國小、菁桐國小、十分國小和平溪國中四所學校，展出超過百件學生創作，充滿對家鄉的觀察與想像。

每一校的作品都很有特色。平溪國小用牛奶盒做版畫、用毛線編織，創作出火車、藍鵲和礦業場景；平溪國中的學生則運用雷射雕刻、熱轉印等技法，製作藍鵲杯墊、礦工貓咪等可愛的文創品，還結合順口溜書法，把語言美感融入藝術中。

菁桐國小延續陶藝和版畫教學的傳統，推出具有天燈特色的薰香瓶和凸版春聯，讓人感受到濃濃的在地味；而十分國小的學生則以石膏版畫、紙箱面具和自創限量版校服，展現孩子們跨年級的創意與童趣。

平溪區長李天民表示，這場展覽不只是學生藝術課的成果分享，更像是一場屬於平溪孩子們的文化展演。誠摯邀請大家在暑假期間走進菁桐礦業生活館，一起感受小朋友用心描繪的家鄉風貌，發現藝術就在我們生活中。

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