他為偏鄉孩子點亮回家的路 台南3名校長與1名教師獲師鐸獎

教育部日前公布今年全國師鐸獎名單，台南市復興國中校長陳文財、北區立人國小校長王全興、安平區石門國小校長劉珍琳與西門實小教師邱馨慧4人獲獎，市長黃偉哲除祝賀4位得獎者，也將於9月教師節表揚大會上公開表彰他們的傑出成就。

復興國中校長陳文財生涯中曾化劣勢為優勢，翻轉官田國中偏鄉小校。他說，曾為偏鄉學子點燈，協調區公所增加學校前的路燈數量與亮度，讓孩子回家的路不再漆黑。為了孩子的學習不輟，想辦法照明夜晚的校園、整理空餘教室、加裝冷氣，讓教室變成舒適的讀書空間，同時尋找社會資源，提供點心或晚餐，讓學生留在學校學習，為孩子尋求一個公平的學習環境與機會。

立人國小校長王全興致力成就每個孩子成為人生賽場上的明星，他曾設立教育儲蓄專戶挹注鄰近的學校棒球隊教練三位孩子教育與生活費，並協助遺屬找到工作，孩子們如今成為棒球隊成員，延續父親的棒球夢。有次賽後孩子拿著父親曾用過的手套，默默對著球場鞠躬說道：「爸爸，我會接替你，成為最棒的投手。」

石門國小校長劉珍琳每年畢業典禮前總會為孩子們上一節課，在黑板寫上「38」，這是她小六月考數學分數，以自身學習經歷勉勵孩子永不放棄學習。她說，希望帶給孩子的是更實際的身教和態度，期盼孩子永保求知與學習熱情，創造未來的無限可能。

西門實小教師邱馨慧堅持「愛與引導」的教育信念與實踐，曾巧妙地運用關於網路霸凌的影片，引導全班進行討論，讓學生思考影片中人物的行為對錯及可能造成的傷害，再耐心傾聽與深度溝通，化解可能持續惡化的校園霸凌事件。最後孩子們不僅重拾友誼，更上了一堂寶貴的同理心與人際關係課程。

黃偉哲表示，師鐸獎是教育界最高榮譽，今年台南共有3名校長與1名教師獲獎，展現台南中小學教師與校長優質行政與教學表現，值得肯定。

教育局長鄭新輝指出，師鐸獎遴選分初審與決審，由地方政府推薦後再由教育部邀集專家學者嚴格評選。本市推薦8人即有4人獲獎，得來不易，也展現教育現場人員的專業與奉獻。

教育局表示，4位獲獎者長期深耕教育、表現卓越，獲獎實至名歸。他們的故事將收錄於114年師鐸獎芳名錄，並可於教育部良師興國網站與教育家網站人物故事專區查詢。 西門實小教師邱馨慧。圖／台南市教育局提供 立人國小校長王全興。圖／台南市教育局提供 石門國小校長劉珍琳。圖／台南市教育局提供

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