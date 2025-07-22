114年國文會考深度解析／文言文鑑別度回歸，素養導向穩中求變

【吳桐老師／力宇教育】

才剛步出考場，便能聽見不少考生哀嚎：「國文好難！」「文言文好多，都看不太懂！」「圖表比往年多好多！」

針對114年國文會考的命題特色，梧桐國文教學團隊的吳桐老師分析指出：「本屆試題較近年而言，鑑別度明顯提升，整體難度屬於適中偏上，能有效區分學生程度。文章選材對考生而言具有挑戰性，但題目設計上皆揭示充分資訊，若能冷靜分析，仍有機會選出正確答案。」

吳桐老師補充：「『以史為鑑，可以知興替。』這句話可謂是近兩屆國文會考的最佳註解！」

細觀近兩年題型，若勤加練習、熟悉歷屆試題及參考書內容，將不難發現其中命題風格多有延續與對應。考生普遍感覺較難，或許是因為本屆選文偏向冷門文本，題材類型不夠熟悉。然而，整體題型結構仍屬穩定，對於平日練習紮實者而言，114年是努力得以兌現的豐收之年。

答題率最低的前十題題目，其中屬文言文者即有七題，乍看之下百分之七十挺高的，但若仔細觀察，其實這樣的難易度與往年無異。因此，對於明年即將迎來115年國文科會考的同學，不妨一起開箱本屆的會考國文吧！

下列文句「」中的字，何者讀音正確？ （Ａ）有些玩笑話沒拿捏好分寸，就可能變成「揶」揄：ㄧㄝˊ （Ｂ）這家賣場備有各種「晾」晒工具，提供消費者選購：ㄐㄧㄥ （Ｃ）這齣音樂劇結合不同族群的元素，打破文化的「藩」籬：ㄆㄢ （Ｄ）原以為勝券在握，卻因一時疏忽，竟從雲端「栽」了下來：ㄘㄞˊ

【第十四題】字音辨正｜通過率：0.55

題目測驗學生對字音的掌握，選項如下：

（Ａ）「揶」揄：ㄧㄝˊ

（Ｂ）「晾」晒：誤讀為ㄐㄧㄥ，正音應為ㄌㄧㄤˋ

（Ｃ）「藩」籬：誤讀為ㄆㄢ，正音應為ㄈㄢˊ

（Ｄ）「栽」了下來：誤讀為ㄘㄞˊ，正音應為ㄗㄞ

此題屬基礎語文知識，年年皆考，卻仍為許多學生的失分重災區，證明國文科的「基本功」絕不可掉以輕心。

下列文句，何者用字完全正確？ （Ａ）所謂有志竟成，努力必能得到回報 （Ｂ）得饒人處且饒人，你何必趕進殺絕 （Ｃ）想到他的處境，我情不自盡地落淚 （Ｄ）眼不見為靜，把雜物塞進櫃子就好

【第十六題】字形辨正｜通過率：0.52

測驗學生常見語詞的正確用法：

（Ａ）正確

（Ｂ）趕進殺絕→應為「趕盡殺絕」

（Ｃ）情不自盡→應為「情不自禁」

（Ｄ）眼不見為靜→應為「眼不見為淨」

此類題目亦非冷門，常見於學生考題與寫作中，錯誤使用率卻仍高，建議考生在複習時多加整理易混淆詞彙。

「令遠方之卒守塞，一歲而更，不知胡人之能。不如選常居者家室田作，且以備之，以便為之高城深塹。先為室屋、具田器，乃募民免罪、拜爵，予冬夏衣、廩食，能自給而止。塞下之民，祿利不厚，不可使久居危難之地。胡人入驅而能止其所驅者，以其半予之。如是則邑里相救助，赴胡不避死，全親戚而利其財也。此與遠方之戍卒，不習地勢而心畏胡者，功相萬也。」關於文中「遠卒守塞」、「募民屯戍」的比較，下列何者最恰當？

【第二十三題】文言文比較分析｜通過率：0.43

命題特色在於以文言文呈現「比較分析」的表格題型，對考生而言為雙重挑戰：既要跨越語言門檻，又需提取邏輯關係與對照概念。例如文中「遠卒守塞」與「募民屯戍」的差異，核心在於對地理熟悉度與情感認同的不同。若能結合主語「邑里相救助」與「心畏胡者」進行比對，即可推得正確選項（Ｄ）。

「世傳《碧雲騢》一卷為梅聖俞作，皆歷詆慶曆以來公卿隱過，雖范文正亦不免。議者遂謂聖俞游諸公間，官竟不達，懟而為此以報之。君子成人之美，縱使萬有一不至，猶當為賢者諱，況未必有實。聖俞賢者，豈至是哉？後聞之，乃魏泰所為，嫁之聖俞也。此豈特累諸公，又將以誣聖俞？歐陽文忠《歸田錄》自言不記人之過惡，君子之用心當如此也。」下列何者最符合本文的觀點？ （Ａ）范文正也曾揭發公卿的過錯 （Ｂ）《碧雲騢》應非梅聖俞所作 （Ｃ）魏泰因官運不亨而怨懟梅聖俞 （Ｄ）《歸田錄》反對替賢者隱諱的筆法

【第二十四題】文言文資訊擷取｜通過率:0.30

堪稱本屆最具鑑別度的試題。此題取材自宋代 張鎡〈仕學規範〉，文句論辯性高、主語轉換頻繁，是少見考驗評論能力的文言文題目。選項（Ｂ）為正解，根據文中「後聞之，乃魏泰所為，嫁之聖俞也」，可推知《碧雲騢》並非梅聖俞所作。

114年國文會考堪稱近四年來題目品質最佳的一屆，整體命題方向落實素養導向，取材多元，難度適中，能有效區分不同程度考生。雖然選材難度提升，但若能提早準備，並將語文基本功與邏輯思維訓練並重，會考國文將不再是絆腳石，而是翻身致勝的舞臺。備戰115年國文科會考，從閱讀養成、詞彙積累做起，才能在考場上乘風破浪，穩操勝券！

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