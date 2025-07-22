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新北光榮國中校友會成軍 清大教授想為母校引入AI學習資源

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市三重區光榮國中建物老舊、空間狹小，校方希望能早日改建校舍。圖／光榮國中提供
新北市三重區光榮國中建物老舊、空間狹小，校方希望能早日改建校舍。圖／光榮國中提供

新北三重區光榮國中有55年歷史，近日校友會成立，清大材料科學工程學系特聘教授周卓煇成為校友會首任理事長。周是該校第一屆校友，他計畫引入AI科技教育資源來回饋母校，也帶給學弟妹正向的影響力。

三重區離北市近，雙北之間交通便捷，學生容易流失到北市，如何提升在地就學率，成為重中之重。光榮國中校長黃居正說，學校有很棒的傳統，但該校校舍老舊、空間狹小，希望能早日改建校舍，營造更好的學習環境，除仰賴公部門協助，也期待透過校友力量一起推動，讓校舍改建目標早日實現。

黃居正也說，光榮國中校史有55年，畢業校友近10萬人，遍布各行各業、海內海外，校友對母校能聚力強，也關注學弟妹及母校發展，校友會將成為辦學一大助力。

周卓煇長期在高教領域耕耘，對教育有熱情，他說，當教改怎麼都失敗的時候，校友會可以扮演反敗為勝的關鍵，「因為我們都曾經失敗過，又從失敗裡走了出來，找到了藍天，走出順遂，為社會做出貢獻。」

周談到，他是到了50歲，才找到值得全速奮鬥的研究題目「仿太陽光照明光源」，一路走來，支撐他前進的動能，不是僵化的課內知識，而是敢於嘗試，因為從小就愛玩，對有興趣、好玩的事物便能樂在其中，玩出創新的好成績。

周卓煇回顧當年求學的母校時光，他說，國一那一年，應該說是我選擇了光榮國中，而不是光榮國中選擇了我。周說，國一下學期，他從鄰近的國中轉學到光榮國中，教英文的班導師只要聽不到學生複誦英語的聲音，便拿起課本甩打學生腦袋瓜，當時光榮國中剛建校，大部分是充滿教學熱情的年輕老師，帶給學生受用一生的養分。

周提到，半世紀以前的光榮國中，沒有教學大樓，只有老舊軍營改用的教室，缺乏硬體設施，環境有些克難，仍培育不少傑出校友，說明著支撐優質教育環境的軟實力才是硬道理，期待之後能為母校帶入AI課程，「老校友與小學弟妹能來一場跨越50年的交流」。

新北三重區光榮國中有55年歷史，校友會近日成立，希望成為支持母校的一大助力。圖／光榮國中校友會提供
新北三重區光榮國中有55年歷史，校友會近日成立，希望成為支持母校的一大助力。圖／光榮國中校友會提供
新北三重區光榮國中近日成立校友會，清大材料科學工程學系特聘教授周卓煇成為校友會首任理事長。記者王慧瑛／攝影
新北三重區光榮國中近日成立校友會，清大材料科學工程學系特聘教授周卓煇成為校友會首任理事長。記者王慧瑛／攝影
新北市三重區光榮國中建物老舊、空間狹小，校方希望能早日改建校舍。圖／光榮國中提供
新北市三重區光榮國中建物老舊、空間狹小，校方希望能早日改建校舍。圖／光榮國中提供
新北三重區光榮國中有55年歷史，校友會近日成立，希望成為支持母校的一大助力。圖／光榮國中校友會提供
新北三重區光榮國中有55年歷史，校友會近日成立，希望成為支持母校的一大助力。圖／光榮國中校友會提供
新北市三重區光榮國中建物老舊、空間狹小，校方希望能早日改建校舍。圖／光榮國中提供
新北市三重區光榮國中建物老舊、空間狹小，校方希望能早日改建校舍。圖／光榮國中提供

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