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台灣3隊報名！全日本高中鐵道模型大賽 竹塘國中「集集車站」模型參賽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘國中鐵道模型師生團隊製造集集車道模型，報名2025第17回全日本高中鐵道模型大賽。圖／竹塘國中提供
彰化縣竹塘國中鐵道模型師生團隊製造集集車道模型，報名2025第17回全日本高中鐵道模型大賽。圖／竹塘國中提供

2025第17回全日本高中鐵道模型大賽進入收件階段，台灣今年破紀錄，有3隊報名，參賽元老也是參賽次數最多的彰化縣竹塘國中以「集集車站」模型，已寄出作品，再度向大賽叩門。

竹塘國中第四次參加全日本高中鐵道模型大賽，今表示，每次主題都是學生擬訂，今年小隊成員9名國中生、1名校友討論，對曾與家人同遊的集集鐵道最有感情，不約而同選定作為今年模型製作主題，今年寒假勘查現場，3月到台中市學習3D列印，5月動手做模型。

竹塘國中校長黃仲平、學務主任胡嘉煌教隊員組裝模型，歷史老師莊宜穎指導電腦製作簡報和影片，英文老師范凱傑訓練英語簡報能力，參賽小隊完成長90公分、寬30公分的集集鐵道模型寄往日本，現在加強簡報、影片，希望參賽隊員無法前往日本，但帶給評審有如真人親臨現場報告的詳實感。

竹塘國中校長黃仲平2000年接觸鐵道模型，產生興趣，2019年帶領學生和彰安國中一起參加全日本高中鐵道模型大賽，此外竹塘國中獨自參賽兩次，黃仲平的熱情熱心推廣鐵道模型教育，獲日方邀請擔任大會台灣支部長，今年永靖高工、清水高中都報名，創下台灣有史以來最多參賽隊伍。

2018年和彰安國中合作發展鐵道微縮模型課程，呼應108課綱跨課程整合，2019年兩校第一次參加第11屆都獲銅質獎項，此後竹塘國中2022年、去年都參賽都有好成績，尤以去年得到評審團三座銅級獎項、金質票選最佳人氣獎，創下台灣隊參賽以來的最多獎項。

彰化縣竹塘國中鐵道模型師生團隊，參加2025第17回全日本高中鐵道模型大賽。圖／竹塘國中提供
彰化縣竹塘國中鐵道模型師生團隊，參加2025第17回全日本高中鐵道模型大賽。圖／竹塘國中提供

鐵道 日本 集集 彰化

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