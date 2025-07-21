快訊

獨／捨韓國工作直奔台灣！韓援女神現身報名啦啦隊海選

影／才傳落石砸車釀2傷...蘇花公路又有災情 用路人哀「拿命賭」

北一女全國科展高中團體組6連霸 網友看作品直呼「最強高中生」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
全國中小學科學展覽會今年於新竹舉辦，北一女此次賽會表現亮眼，獲得大會獎第一名2件、第二名2件、第三名1件、特殊獎5件，更連續6年蟬聯高中組團體獎第一名。圖／校方提供
全國中小學科學展覽會今年於新竹舉辦，北一女此次賽會表現亮眼，獲得大會獎第一名2件、第二名2件、第三名1件、特殊獎5件，更連續6年蟬聯高中組團體獎第一名。圖／校方提供

全國中小學科學展覽會今年於新竹舉辦，北一女此次賽會表現亮眼，獲得大會獎第一名2件、第二名2件、第三名1件、特殊獎5件，更連續6年蟬聯高中組團體獎第一名，有網友更將北一女作品放上網直呼「史上最強高中生」引發熱議。

此次除連續6年獲得中小學科展高中組學校團體獎第一名，獲獎包含農業與食品學科作品「益菌抑菌-從食品分離之胚芽乳酸桿菌對傷口癒合和發炎的預防與治療效應」、「以SLC35C1探討蛋白質醣基化在甲狀腺癌惡性程度及與骨髓細胞交互作用的角色」；動物與醫學學科作品「神經與精神疾病的樞紐- TAOK1對神經系統相關基因表現的效應」；工程學科作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」榮獲大會獎第三名。

而北一女表現更獲得各界青睞，就連臉書粉專「靠北生科」都PO出北一女中大會獎第三名的作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」，直言最強高中生，不少網友討論「當年國中科展都做機器人我在種豆芽菜」、「當你還堅信條條大路通羅馬人家出生就在羅馬囉」、「寫得比論文還厲」、「我高中只知道怎樣上課偷玩手機最佳化」

校方表示，本屆獲獎作品主題涵蓋農業與食品、動物與醫學、化學、以及工程等多元領域，展現學生跨學科的思考能力與實作精神，從實驗設計、數據分析到科學寫作與簡報訓練，均有系統性課程與師資指導。校內老師長期投入科學教育，支持學生深入科學前端主題進行研究。

北一女表現更獲得各界青睞，就連臉書粉專「靠北生科」都PO出北一女中大會獎第三名的作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」，直言最強高中生。圖／取自「靠北生科」臉書粉專
北一女表現更獲得各界青睞，就連臉書粉專「靠北生科」都PO出北一女中大會獎第三名的作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」，直言最強高中生。圖／取自「靠北生科」臉書粉專

科學 羅馬 北一女

延伸閱讀

竹南高中生林靖恩、任哲鋒奪全國科展亞軍 為酒癮戒斷找到新契機

早有準備？科展涉抄襲遭台大醫撤銷資格 女學霸下一步動向曝光

中一中女學霸遭撤台大醫學系資格 名醫曝「1關鍵」：她沒必要抄襲

台中學霸科展抄襲 台大醫學系錄取資格遭撤銷

相關新聞

北一女全國科展高中團體組6連霸 網友看作品直呼「最強高中生」

全國中小學科學展覽會今年於新竹舉辦，北一女此次賽會表現亮眼，獲得大會獎第一名2件、第二名2件、第三名1件、特殊獎5件，更...

花蓮唯一停班課國小...聯外道路土石崩落 4名暑假托育幼童無法上課

受低壓帶影響，東部下起大雨，花蓮卓溪鄉立山國小今天停班停課，校長陳月珠表示，學校聯外的三笠山部落聯絡道路被土石流掩埋無法...

台灣3隊報名！全日本高中鐵道模型大賽 竹塘國中「集集車站」模型參賽

2025第17回全日本高中鐵道模型大賽進入收件階段，台灣今年破紀錄，有3隊報名，參賽元老也是參賽次數最多的彰化縣竹塘國中...

竹南高中生林靖恩、任哲鋒奪全國科展亞軍 為酒癮戒斷找到新契機

苗栗縣國立竹南高中高三生醫班林靖恩、任哲鋒，近日參加第65屆全國中小學科學展覽會，以研究斑馬魚酒精制約的作品「葛仙釀珠，...

屏東佳義國小學生辦畫展70件作品全賣光 縣府協助出版繪本留念

屏東縣瑪家鄉佳義國小去年8月舉辦「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」畫展，大受好評，所有展覽的畫作全賣光。為了保留學生們的作品，縣府...

這所學校棒球隊出國比賽缺盤纏 張廖萬堅募百萬元資助

台中市中山國中棒球隊今年分別拿下兩項世界賽事的國家隊代表權，即將前進美國角逐世界盃賽，但學校卻必須籌措高達380萬元的經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。