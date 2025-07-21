北一女全國科展高中團體組6連霸 網友看作品直呼「最強高中生」
全國中小學科學展覽會今年於新竹舉辦，北一女此次賽會表現亮眼，獲得大會獎第一名2件、第二名2件、第三名1件、特殊獎5件，更連續6年蟬聯高中組團體獎第一名，有網友更將北一女作品放上網直呼「史上最強高中生」引發熱議。
此次除連續6年獲得中小學科展高中組學校團體獎第一名，獲獎包含農業與食品學科作品「益菌抑菌-從食品分離之胚芽乳酸桿菌對傷口癒合和發炎的預防與治療效應」、「以SLC35C1探討蛋白質醣基化在甲狀腺癌惡性程度及與骨髓細胞交互作用的角色」；動物與醫學學科作品「神經與精神疾病的樞紐- TAOK1對神經系統相關基因表現的效應」；工程學科作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」榮獲大會獎第三名。
而北一女表現更獲得各界青睞，就連臉書粉專「靠北生科」都PO出北一女中大會獎第三名的作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」，直言最強高中生，不少網友討論「當年國中科展都做機器人我在種豆芽菜」、「當你還堅信條條大路通羅馬人家出生就在羅馬囉」、「寫得比論文還厲」、「我高中只知道怎樣上課偷玩手機最佳化」
校方表示，本屆獲獎作品主題涵蓋農業與食品、動物與醫學、化學、以及工程等多元領域，展現學生跨學科的思考能力與實作精神，從實驗設計、數據分析到科學寫作與簡報訓練，均有系統性課程與師資指導。校內老師長期投入科學教育，支持學生深入科學前端主題進行研究。
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