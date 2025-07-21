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錢不知去向...遭家長質疑金流 武陵高中回應：公家經費皆合法程序

中央社／ 桃園21日電

桃園武陵高中有家長說，被要求支付教職員薪水加班費、錢不知去向。校方說，該家長執著的應是音樂班家長後援會的非公家經費支出，學校支出一定要走程序，若家長有違法證據可走法律途徑。

桃園市政府教育局向中央社表示，武陵高中所有編制內教職員工每個月的薪水皆循正常管道定期匯入同仁銀行或郵局的薪資帳戶，每一筆金額都有轉帳記錄可查。

教育局表示，本案是音樂班家長後援會向家長收取的學生課後加強術科的相關費用，該費用支付以所聘請術科老師的鐘點費為主；初步瞭解校內教師並未有溢領或收取不當費用情事。

桃園市武陵高中有家長在社群媒體Threads上要求校方說明，為什麼要家長支付「武陵高中教職員」每個月的薪水跟加班費？錢進不特定私人帳戶、不知去向；家長說，蒐證2年，手握校方、桃園市政府教育局錄音檔，收錢理由有多套版本。

家長要求校方、教育局說明是依什麼法收費、錢去了哪，為什麼武陵高中所有支出沒有提供任何單據、憑證跟發票，教育局卻告訴他帳冊是真的，質疑一年幾百萬的現金帳，竟然是用這種方法做事。

武陵高中校長林煥周向中央社表示，學校所有教職員工的薪水一定是來自政府公庫，按規定造冊、台銀系統發放，不管是人事聘用還是花費，都一定要經過程序，不會有問題。

林煥周說，該家長的孩子先前就讀校內音樂班（已轉學），音樂班的家長有組成後援會，有時候會邀請國外大師講座、指導，或是比賽等，這部分的額外支出都不是來自公家經費、學校收支，而是家長後援會自己的安排和處理。

林煥周說，學校的支出不只要單據、憑證，還要經過會計、教育局層層把關，但如果是家長後援會的部分，就非學校處理、校方無法代為回答，該家長就是在這部分一直執著，很難溝通。

林煥周說，該家長已經和學校就此事爭執半年多，但都難以理性對話、陳述也都非事實，若真的有錄音檔，倒希望公佈出來；學校不在網路上回應，是覺得該家長把太多不相干的東西扯進去，不想變成混水仗。

林煥周也說，該家長也曾向教育局政風等單位告發過、也被查證過，但都缺乏相關證據、沒有辦法明確化，若該家長還是有疑慮，可以循法律途徑處理。

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