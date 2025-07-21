花蓮唯一停班課國小...聯外道路土石崩落 4名暑假托育幼童無法上課

受低壓帶影響，東部下起大雨，花蓮卓溪鄉立山國小今天停班停課，校長陳月珠表示，學校聯外的三笠山部落聯絡道路被土石流掩埋無法進出，校內目前沒有損失，總務主任駐守學校隨時通報狀況。暑假雖沒有國小生，不過有4名幼兒園托育，家長都能體諒停班課的決定。

中央氣象署發布花蓮豪雨特報，南區卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉、瑞穗鄉等鄉鎮從19日開始下大雨，其中立山國小因位處山邊，雨勢將山上土石打下來，將聯絡道路掩埋。陳校長說，雖然已請村長通報鄉公所協助清理土石，不過還有其他地方要救災，還需要再等等才能清運。

陳月珠說，土石崩落除了路斷之外，網路、電力一度不通，好在電話還能溝通，密切與總務主任聯繫，持續關注學校狀況。好在上周學校運動隊基礎訓練結束，只剩下幼兒園有4名幼童暑假托育，為了學生的安全，不得已宣布學校停班課，家長會長也幫忙聯繫家長，大家都能體諒。

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