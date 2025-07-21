竹南高中生林靖恩、任哲鋒奪全國科展亞軍 為酒癮戒斷找到新契機
苗栗縣國立竹南高中高三生醫班林靖恩、任哲鋒，近日參加第65屆全國中小學科學展覽會，以研究斑馬魚酒精制約的作品「葛仙釀珠，脫酒成仙」，拿下行為與社會學科全國第二名，不僅創下校史最佳紀錄，更為酒癮戒斷找到新契機；即將退休的校長呂淑美表示「這是最棒的退休禮物！」
校方表示，此次實驗受國衛院陳慧諴研究員戒斷安非他命實驗的啟發，但受限於實驗器材和經費，只能做魚類的酒精制約偏好實驗，而魚的偏好行為本來就不好控制，失敗了很多次，才找到斑馬魚品種。
林靖恩表達能力強很有自信、任哲鋒內向卻耐性十足，2人個性迥然不同，卻合作無間。林靖恩負責架構、內容撰寫，查閱近200篇國內外文獻，任哲鋒則專注於斑馬魚實驗及海報設計。2人設計出用葛根製成的「爆爆珠」餵食魚群，有效提升魚的接受度至9成以上，期望為酒癮戒斷找到新契機，展現懸壺濟世的抱負與理想。
指導老師李淑萍說，實驗過程充滿挑戰，初期用黃連失敗後，再改以葛根取代，成功讓斑馬魚願意進食；她也提醒學生比賽時要有自信，懂得主動闡述實驗內容、冷靜應對問題。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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