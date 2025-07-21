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屏東佳義國小學生辦畫展70件作品全賣光 縣府協助出版繪本留念

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會，佳義國小師生以族語歌謠現場獻唱。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會，佳義國小師生以族語歌謠現場獻唱。記者潘奕言／攝影

屏東縣瑪家鄉佳義國小去年8月舉辦「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」畫展，大受好評，所有展覽的畫作全賣光。為了保留學生們的作品，縣府協助學校將作品集結成冊發行繪本，收錄佳義國小小藝術家們的創作，今日舉辦新書發表會。

去年8月屏東原民館與佳義國小合作，舉辦「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」畫展，展出學生們的畫作。展覽分為五區，內容包括排灣族文化及傳說、部落文化及山林等，主題包括盛夏的樂章、牛角灣溪的呢喃、Vasa田裡的蛻變等，豐富的色彩及充滿想像力及生命力的繪畫，讓觀眾驚嘆。

展出作品大受歡迎，70件作品全部被購買收藏。為了保留學生們的作品，縣府原民處與學校合作，將畫作集結成冊出版繪本，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會，佳義國小師生也以族語歌謠現場獻唱，透過歌聲表達與土地共生共感的真摯情感。

縣長周春米表示，這本繪本是去年屏東原民館與佳義國小合作畫展後的結晶，孩子們透過繪畫，描繪大山林裡的母體文化與自然共生的故事。由於所有畫作都被收購，因此縣府與學校合作出版繪本，希望能記錄下孩子們成長記憶。

他說，繪本的畫作不只是藝術創作，更是自我文化與感受生命的展現。孩子們在創作中學習講自己的語言、說自己的故事，以藝術為橋樑與這片土地產生更深的連結。縣府未來也會持續推動與各學校推動文化藝術教育，透過展覽、出版與跨域合作等形式，讓更多充滿生命力的作品讓世界看見。

屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑪家鄉佳義國小繪本「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」，今日在屏菸1936文化基地舉辦新書發表會。記者潘奕言／攝影

畫作 屏東縣

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