這所學校棒球隊出國比賽缺盤纏 張廖萬堅募百萬元資助

台中市中山國中棒球隊今年分別拿下兩項世界賽事的國家隊代表權，即將前進美國角逐世界盃賽，但學校卻必須籌措高達380萬元的經費，除了台中市政府教育局補助外，尚不足90萬。所幸經教育部次長張廖萬堅出手籌措，募得百萬元，讓兩球隊可以安心成行，為國爭光。

中華民國運彩公會理事長何昱奇除了個人響應張廖萬堅的號召捐助5萬元，上午也表示，為鼓勵球員全力以赴參加比賽，如果得冠軍的話，他將再捐助每隊30萬元，另也將把訊息轉知中華民國棒球協會理事長辜仲諒，也適時予以鼓勵，以激勵大家勇往直前、爭取最高的榮譽。

中山國中棒球隊7月3日在韓國取得LLB亞太區冠軍，7月底將前進美國底特律，參加LLB世界次青少棒錦標賽。另支代表隊，則在6月15日印尼雅加達小馬聯盟PONY亞太盃比賽奮戰奪冠，榮獲亞太暨中東區代表權，8月5日將赴美國匹茲堡，參加PONY世界青少棒錦標賽。

張廖萬堅上午在捐贈儀式上說，上周接到中山國中棒球隊藍文權總教練來電，提及出國比賽在即卻經費不足一事，他想起長期以來，台酒公司與愛爾麗醫美集團對於社會公益活動非常熱衷，因此特別致電請求協助，分別募得60萬與30萬元。

而他也自掏腰包，與何昱奇理事長，合贈10萬元的加菜金，期許中山國中棒球隊在世界大賽中全力以赴贏得榮耀，讓世界看見台灣。

中山國中校長翁麗鳳表示，對於這一次出國比賽不足的募款經費，每一筆都是乘載了社會的愛與支持，感謝每一位伸出援手的善心人士與企業。尤其感謝張廖萬堅一路以來對教育、體育與孩子的付出。

她說，過去中山國中棒球隊一直都受到張廖萬堅的照顧，為中山國中的棒球隊尋找資源與企業長期的贊助，給孩子一個安心打球及訓練的環境，相信各界的愛心與支持，將會激勵孩子們的動力，一定能全力以赴為國爭光。

上午的捐贈典禮，包括台酒公司經理許郁昇、愛爾麗醫美集團董事長特助張榮富、市議員林祈烽、中山國中家長會長毛健全和中山國中棒球隊總教練藍文權等都出席。 台中市中山國中棒球隊今年分別拿下兩項世界賽事的國家隊代表權，即將前進美國角逐世界盃賽。圖／中華民國運彩公會提供 教育部次長張廖萬堅（右三）募得百萬元，中華民國運彩公會理事長何昱奇（右二）也加碼，讓台中市中山國中兩球隊可以安心成行，為國爭光。圖／中華民國運彩公會提供

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