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中市中山國中2棒球隊赴美賽缺經費 張廖萬堅助募款

中央社／ 台中21日電
教育部次長張廖萬堅。記者邱德祥／攝影
教育部次長張廖萬堅。記者邱德祥／攝影

台中市中山國中2支棒球隊分別取得亞太區冠軍，將前往美國參加世界錦標賽，經費龐大，雖有中市府補助仍不足，教育部次長張廖萬堅今天牽線企業捐款，解燃眉之急。

這項捐贈儀式上午在台中市萬壽棒球場舉行，中山國中校長翁麗鳳帶領棒球隊及教練感謝張廖萬堅及捐贈單位，包括台酒公司、愛爾麗醫療集團、中華民國運動彩券公會等。

翁麗鳳表示，中山國中2支棒球隊分別拿下LLB亞太區冠軍，7月31日將前進美國底特律參加LLB世界次青少棒錦標賽；另外1支代表隊則在PONY亞太盃比賽榮獲亞太暨中東區冠軍，8月5日將赴美國匹茲堡參加小馬聯盟PONY世界青少棒錦標賽。

翁麗鳳說，2支球隊都要赴美參賽，學校要準備新台幣380萬元經費，壓力很大，雖然台中市政府教育局補助200多萬元，仍不足90萬元，眼看比賽只剩半個月就要出發，學校教練私下緊急向張廖萬堅尋求協助，感謝張廖萬堅牽線企業捐款解燃眉之急。

張廖萬堅表示，這2項比賽礙於規定，比賽經費是由代表隊所在地方政府負責籌措，中央已經補助亞太地區經費無法再予補助，在他緊急連絡下，分別向台酒與愛爾麗等企業共募得90萬元圓夢；他與中華民國運動彩券公會理事長何昱奇，也各捐贈5萬元加菜金共10萬元，希望球員可以安心出國參賽。

為鼓勵球員全力以赴參加比賽，何昱奇並當場許諾說，如果球隊得冠軍的話，他將私人贊助1隊30萬元，兩隊就60萬元的獎金鼓勵大家勇往直前、爭取最高榮譽。

美國 台中市 張廖萬堅

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