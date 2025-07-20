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有望回正軌？建臺高中挺過「報錯考科」風波 新董座、代理校長出爐
苗栗縣私立建臺高中董事長懸缺10個月，校長今年3月也請辭，董事會議今天補選苗栗縣政府退休秘書長葉志航擔任第15席董事，苗栗縣政府衛生局退休副局長葉雲城全票當選董事長，並由前代理校長張熒芳暫代校長。
建臺高中前董事長去年9月請辭董事長、董事，14席董事兩派7比7陷入僵局，新校長也長期請假，學校群龍無首，月初還爆出大學分科測驗集體報錯考科事件，苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人全力協調，今天終於塵埃落定。
建臺今天董事會14席全部出席，補選葉志航第15席董事；另補選董事長，葉雲城14票當選，張熒芳暫代校長，維持校務運作，並將持續約詢，希望聘請新任校長，許多地方人士也期待建臺步入正軌。
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