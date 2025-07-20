有望回正軌？建臺高中挺過「報錯考科」風波 新董座、代理校長出爐

原來巫婆的「婆」一直都唸錯？一名女網友在Threads上發文分享國小教材吸引1.7萬網友朝聖，原因是題目巫婆的「婆」字念「ㄆㄨㄛˊ」。對此許多網友熱議「這絕對是錯了，出版社沒發現太誇張了吧」。

2025-07-20 11:27