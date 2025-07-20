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新世代盃樂樂棒球邀請賽 江啟臣與小球員趣味互動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣新世代關懷協會今天辦理「2025新世代盃樂樂棒球邀請賽」，吸引18支隊伍、超過300多位小球員熱情參與。圖／台灣新世代關懷協會
台灣新世代關懷協會今天辦理「2025新世代盃樂樂棒球邀請賽」，吸引18支隊伍、超過300多位小球員熱情參與。圖／台灣新世代關懷協會

台灣新世代關懷協會今天在豐原區豐田國小舉辦「2025新世代盃樂樂棒球邀請賽」，吸引18支隊伍、超過300多位小球員熱情參與，立法院副院長江啟臣也到場同樂，和小選手們一起打出全壘打。

這次賽事分為U11及U9兩大組別，參賽隊伍來自台中市各個國小及社區棒球隊，4歲的小球員越級挑戰，展現樂樂棒球「簡單、安全、入門容易」的特色。

台灣新世代關懷協會創會理事長暨立法院副院長江啟臣到場開球，與小朋友互動，他說樂樂棒球是孩子接觸運動與團隊合作的最佳起點，讓他們在遊戲中愛上棒球，也為國球發展播下希望的種子；他說台中自由國小準備到美國參加賽事，需要外界協助時，他結合各界資源幫孩子圓夢。

協會秘書長涂力旋表示，從中華隊12強奪冠可見，運動科學在訓練中扮演關鍵角色，未來也希望孩子們能從科學角度出發，更全面地發展體能與潛力。

大神岡社區棒球聯盟總教練盧宗信感謝主辦單位用心籌備，他說這是一場屬於孩子的棒球嘉年華，不僅提升實力，也讓家長們看見孩子運動時最純粹的快樂與努力。

台灣新世代關懷協會今天辦理「2025新世代盃樂樂棒球邀請賽」，吸引18支隊伍、超過300多位小球員熱情參與，立法院副院長江啟臣也到場同樂。圖／台灣新世代關懷協會
台灣新世代關懷協會今天辦理「2025新世代盃樂樂棒球邀請賽」，吸引18支隊伍、超過300多位小球員熱情參與，立法院副院長江啟臣也到場同樂。圖／台灣新世代關懷協會
台灣新世代關懷協會今天辦理「2025新世代盃樂樂棒球邀請賽」，吸引18支隊伍、超過300多位小球員熱情參與，立法院副院長江啟臣也到場同樂。圖／台灣新世代關懷協會
台灣新世代關懷協會今天辦理「2025新世代盃樂樂棒球邀請賽」，吸引18支隊伍、超過300多位小球員熱情參與，立法院副院長江啟臣也到場同樂。圖／台灣新世代關懷協會

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