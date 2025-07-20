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孩子放學就喊餓？幼兒園老師揭兩重點：不是學校點心不夠吃

聯合新聞網／ 綜合報導
幼兒園老師指出，讓孩子喊餓的真正原因，是在校活動量大及晚餐時間較晚導致的。示意圖／Ingimage
幼兒園老師指出，讓孩子喊餓的真正原因，是在校活動量大及晚餐時間較晚導致的。示意圖／Ingimage

近日，有位幼兒園老師在Dcard上分享，經常有家長反映孩子一下課就喊餓，懷疑學校提供的午餐、點心份量不足，但她指出真正的原因其實是孩子在校活動量大，加上晚餐時間較晚，這兩個因素交疊，才導致孩子一放學就「餓爆」。

文中提到，幼兒園的下午活動非常密集，從午睡起床後，孩子們會先喝水、吃點心，接著便是一連串的課程與自由活動。不管是跑跑跳跳的大肌肉課程，還是在學習區專心動手做手作，這些都極度耗費體力。原PO形容，這就像大人專心工作一整天，下班後那種「靈魂出竅」的疲憊，孩子也會有，而且更容易轉化為「肚子餓」的情緒反應。

此外，現代父母多在傍晚六、七點下班才有空接孩子回家，而下午點心通常在三點多吃完，距離晚餐時間往往還隔了四到五小時，以小孩的胃容量來說，要撐這麼久真的很辛苦。老師指出，有些孩子甚至還沒上車，就已經喊著「我好餓～」。

老師在文末也特別提醒家長，孩子喊餓不代表學校沒提供足夠的食物，而是因為活動多、晚餐又太晚的雙重影響導致。如果家長下班接孩子的時間較晚，可以預先準備不影響正餐的點心，像是水果、小麵包、無糖餅乾等，既能補充能量，又能有效安撫孩子的焦躁情緒。

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