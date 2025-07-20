理化師蔡名峯獲頒科展指導最高年資 歷經生病「科展救了我」

彰化陽明國中理化老師蔡名峯推動學生科展23年，在第65屆全國科學展覽會中獲頒最高年資表揚，他累積指導獲獎作品包含國際科展金牌、全國科展作品50件與縣內科展獲獎作品近 450件的紀錄，蔡名峯說，科展不是學業頂尖者的專利，「科展教我們的不只是科學，更是態度、是毅力、是夢想的實現。」

過去科展常被認為是資優生的舞台，也因10多年前參賽得獎可加分有助於升學，曾讓學生家長花費心力投入，彰化陽明國中因建立完善科展支持系統，曾一年在彰縣送件 100 初件，獲獎近 80 件的紀錄。蔡名峯指導科展經驗豐富常到各地演講，也有外縣市家長學生遠來尋求指導。

蔡名峯認為，科展是「生活中的研究」，他帶領學生想的科展題目常來自生活與家人職業，他手機有300多個LINE群組，各自分享自製的教學影片與實作技巧，讓家長也能參與孩子的學習旅程。

蔡名峯說，曾有學生家中經營碾米廠，他們將被做為廚餘的粗糠拿來做實驗，證明其防震、隔熱、隔音效果極佳，他們將雞蛋、水球用各種材質包覆，包括報紙、保麗龍、棉化和粗糠等，裝進超商的包裹盒寄送回學校，發現用粗糠保護最好，這件「點食成金」作品獲得第50屆全國科展第二名；學生原本的成績並不突出，卻因科展表現申請技優升學錄取彰工，畢業後就讀台科大。

蔡名峯也分享去年全國第一名的作品源自於學生父親喜歡釣魚，但釣白帶魚專用的「天亞」成本高，常斷裂勾壞，因此學生研究要讓魚餌在水中掉下速度變慢，後來找到種子桃花心木掉落會旋轉，可讓魚餌往下掉的動能變小，白帶魚看到機會高，就容易上鉤，最後學生解決了生活中的困難，也獲得全國科展肯定。

蔡名峯教書36年，他說，很喜歡陪伴孩子的過程，但去年身體出狀況，檢查出三條血管鈣化，一度讓他洩氣鬱悶無法再專注投入教學，他說，幸好後來透過科展指導學生的家長引介，今年5月順利動了微創手術，現在恢復良好，生活習慣也改善很多，他指出，「也是科展救了我。」 彰化陽明國中老師蔡名峯指導學生科展經驗豐富，在第65屆全國科學展覽會中獲頒最高年資表揚。圖／蔡明峯提供 彰化陽明國中理化老師蔡名峯推動學生科展，經驗豐富時常受邀演講。圖／蔡名峯提供 彰化縣陽明國中老師蔡名峯持續耕耘科展教育超過20年，上星期第65屆全國科學展覽會中獲頒最高年資表揚，成為典禮壓軸焦點。圖／蔡名峯提供

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