伴孩子、新住民學習成長 師鐸獎校長補校授課26年

113年師鐸獎得主、新竹縣興隆國小校長葉瑞珠的教育之路已經走了40多年，從日間學校到成人教育班及補校，無數家長、孩子、新住民及重返學習之路的失學民眾，在她的陪伴下學習成長。當今家長與教師間的溝通問題受到熱議，葉瑞珠用「見面三分情」的哲學化解衝突，她更建議家長正向鼓勵孩子，看見孩子獨有的特質。

葉瑞珠出身清貧家庭，受到父親的鼓勵努力讀書考上師專，畢業後留在新竹縣服務，就近照顧家庭和弟妹。除了日間的教學工作，葉瑞珠還在成人教育班和補校授課長達26年，「很多新住民女性來台後面臨照顧公婆、照顧孩子、操持家務及工作的壓力，如果可以讓她們接受良好教育，對下一代也會有好的影響。」葉瑞珠不只教新住民識字和語言，還包括如何適應台灣生活及風土民情。這些新住民學生都會親切地稱她為「媽媽」，每年母親節還會到家中小聚。

家長與教師之間的溝通問題近年在教育現場層出不窮，葉瑞珠對此也有一套，她每天都在興隆國小校門口迎接孩子和家長，建立信任，這種「見面三分情」的哲學更運用在處理學校事務上，「家長有什麼問題，就讓老師把家長請來學校，我陪著老師一起跟家長聊。」

曾有小朋友和同學發生衝突，家長不滿校方處理態度，葉瑞珠直接邀請家長到學校聊聊，耐心跟家長解釋，「其實很多時候，孩子回家告訴父母的事情，並不完全是事實；孩子之間的衝突，有時他們自己就能解決，大人過度介入反而會把問題搞得更複雜。」

有些家長對孩子的課業很要求，有些家長則希望孩子能在體育、音樂方面等多元發展，葉瑞珠認為在國小階段，應該以孩子的興趣為出發點，正向鼓勵孩子。她堅信每個孩子都有自己的特質，家長應該瞭解自己孩子的能力，這也體現在興隆國小多元化的課程，將藝術課程與國語、英語、社會、數學、自然等領域結合，舉辦走秀、戲劇、建築展等；結合科技，將藍晒、3D列印、雷射雕刻等在課堂實踐，引導孩子看到自己的獨特與價值。

談到教育的核心理念，葉瑞珠說，她不要求每個孩子都優秀，但希望每個小朋友都要有品德。在她看來，做人做事誠實、一顆善良的心會去幫助他人，遠比成績更為重要。

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