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巫婆的婆要唸「ㄆㄨㄛˊ」？她曝國小教材解答 網傻眼：有點扯

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巫婆的婆要唸「ㄆㄨㄛˊ」？她曝國小教材解答 網傻眼：有點扯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在教科書上發現巫婆的「婆」字竟改念「ㄆㄨㄛˊ」。 示意圖／ingimage
一名網友分享在教科書上發現巫婆的「婆」字竟改念「ㄆㄨㄛˊ」。 示意圖／ingimage

原來巫婆的「婆」一直都唸錯？一名女網友在Threads上發文分享國小教材吸引1.7萬網友朝聖，原因是題目巫婆的「婆」字念「ㄆㄨㄛˊ」。對此許多網友熱議「這絕對是錯了，出版社沒發現太誇張了吧」。

原PO驚訝表示，「我以為我學的是『ㄆㄛˊ』欸」，貼文發布後，許多人認為是出版社的疏漏。事實上，經「教育部重編國語辭典修訂本」查證，巫婆的「婆」字唸作「ㄆㄛˊ」沒錯。

網友紛紛指正，「ㄅㄆㄇㄈ不跟ㄨㄛ結合，巧虎都有教欸」、「哪家爛書？素材用免費的，還不校稿」、「絕對錯了，沒校稿有點扯」、「幼稚園都說ㄅㄆㄇㄈ不跟ㄨ當好朋友」、「我覺得ㄆㄨㄛˊ比較符合正常發音，但我們以前確實學的是ㄆㄛˊ」、「出版社犯的錯誤蠻嚴重」。

也有專業網友指出，很多家長都很頭痛小孩問起「婆婆拼成ㄆㄨㄛˊㄆㄨㄛˊ老師說不對，伯伯寫成ㄅㄨㄛˊㄅㄨㄛˊ也不對」，但讀的時候的確有個ㄨ音。簡單來說，ㄅㄆㄇㄈ遇到「ㄨㄥ」和「ㄨㄛ」的時候只寫「ㄛ」，其實跟「語音學」有關，小朋友也不好理解，因此建議就是「背」。可以幫小朋友這麼記「ㄅㄆㄇㄈ討厭巫婆，所以ㄨ不見了，ㄅㄆㄇㄈ被風吹，吹一吹ㄨ不見了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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教育部 教科書 小學

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