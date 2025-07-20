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屏榮高中多媒體科學生連3年駐部落當志工 今年彩繪校園高牆迎賓

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏榮高中多媒體設計科學生志工隊帶領北葉國小學童們彩繪壁畫牆。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生志工隊帶領北葉國小學童們彩繪壁畫牆。記者劉星君／攝影

屏榮高中多媒體設計科學生連3年暑假到原鄉部落彩繪牆面，不同於前兩年到霧台鄉，今年來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛色彩讓校園變得更活潑，原本預計4天完工，但遇上丹娜絲颱風攪局，師生與時間賽跑，3天完工。

北葉國小停車場旁高牆36公尺Ｘ10公尺，迎賓牆圖案由學生們設計，學生馮詠樺說，牆面中間寫上排灣族語「Masilid（北葉）」，畫上兩名族人張開雙臂歡迎來到北葉國小，牆面下方描繪排灣族琉璃珠、陶壺，百合花，畫面更豐富，上方畫上台灣特有種動物，呈現生生不息。

馮詠樺說，設計過程向師長請教琉璃珠圖案，也注意百合花的花瓣，避免失真，她是第二年參與志工，去年她們將霧台國小繪本故事呈現在牆面，花較多時間在文字呈現，且有遮蔭，今年難度在於牆面大，加上每個同學畫的風格不同，要維持相同畫風，還要注意兩邊圖案對稱。

這次選在北葉國小，多媒體設計科學生比海・甦格納那霖是北葉國小畢業，她與多媒體設計科老師推薦母校，老師也到北葉國小拜訪，展開了這次合作。比海說，在高中學習到技術，回饋母校，母校有很大的牆面，發揮「我們的藝術天份」。過程中克服天氣，經常有午後雷陣雨，大家一早清晨5點開始畫，從中學習團結、傾聽，更勇於表達意見。

志工隊長游程伃說，這次牆面高，架設鷹架，清晨時，大家小心翼翼爬上鷹架，開始畫畫，下午遇下雨，無法彩繪，晚上會戴著頭燈，挑燈夜戰，畫到晚間8、9點，加上她很怕高，「真的很有挑戰性！」，但看到完成作品後，很有成就感。

多媒體設計科老師陳建茗說，參與學生橫跨四個年段，高一到高三，還有去年畢業生主動來問他，「可不可以回來再參加？」，雖然學生們之間有些不太熟悉，但大家互相幫忙，在鷹架上畫畫，大家好像都忘記鷹架的高度。

多媒體設計科主任高嘉君說，彩繪校園牆也邀請北葉國小學童們參與，另外募集二手文具，學生們也有到大社部落教小朋友藝術繪畫，學生們學以致用，從中獲得成就感。

屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，原本預計4天完工，但遇上丹娜絲颱風攪局，師生與時間賽跑，3天完工。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，原本預計4天完工，但遇上丹娜絲颱風攪局，師生與時間賽跑，3天完工。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，原本預計4天完工，但遇上丹娜絲颱風攪局，師生與時間賽跑，3天完工。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，原本預計4天完工，但遇上丹娜絲颱風攪局，師生與時間賽跑，3天完工。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，原本預計4天完工，但遇上丹娜絲颱風攪局，師生與時間賽跑，3天完工。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，原本預計4天完工，但遇上丹娜絲颱風攪局，師生與時間賽跑，3天完工。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，彩繪時也搭起鷹架。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，彩繪時也搭起鷹架。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，彩繪時也搭起鷹架。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年暑假來到瑪家鄉北葉國小，將校園內停車場高牆，化身為迎賓牆，繽紛的色彩讓校園變得更活潑，彩繪時也搭起鷹架。記者劉星君／攝影

校園 彩繪

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