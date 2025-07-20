廣達游藝獎導覽達人決賽 新竹縣竹北國小學生林奕黎奪首獎
新竹縣學子參加第16屆「廣達游藝獎導覽達人競賽」總決賽表現亮眼，其中，竹北國小學生林奕黎以活潑逗趣的解說風格，結合精心整理的圖片道具，巧妙地將藝術作品與生活經驗連結，不僅讓觀眾產生共鳴，更大膽在5、600人的會場中進行有獎徵答互動，贏得評審一致青睞，奪下「首獎」。
第16屆「廣達游藝獎導覽達人競賽」總決賽7月5日在廣達集團總部廣藝廳舉辦，來自全台及海外的優秀導覽小達人齊聚一堂，展現藝術導覽的熱情與實力。新竹縣學子表現亮眼，分別由竹北國小學生林奕黎勇奪國小組首獎、誠正中學陳同學也於中學組獲得優等獎佳績。
林奕黎分享，她讀國小3年級時就十分崇拜在舞台上進行導覽的學長姐，升上4年級後便積極參與校內的「導覽小尖兵」培訓課程，今年已是第二年挑戰導覽任務。她坦言，備賽過程曾因壓力一度想放棄，幸好有家人鼓勵與老師的專業指導，才能堅持到最後，完成這場精彩又難忘的「游於藝之旅」。另外，林奕黎也感謝家人的鼓勵及竹北國小所有師長的指導，尤其特別來到賽事現場為她加油打氣的「向日葵加油團」。
教育局長楊郡慈表示，今年共有22個縣市及馬來西亞、印尼兩地的學校參賽，競爭激烈，林奕黎能從眾多參賽者中脫穎而出，令人感佩。同時也感謝誠正中學師長對學生的關懷與用心，讓接受矯正教育的青少年也能在藝術中找到自我，體現生命教育的深遠意義。
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