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校園新鮮事／屏榮高中學生 彩繪北葉國小高牆

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年將瑪家鄉北葉國小停車場高牆，透過繽紛的色彩化身為迎賓牆，讓校園更活潑。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科學生們，今年將瑪家鄉北葉國小停車場高牆，透過繽紛的色彩化身為迎賓牆，讓校園更活潑。記者劉星君／攝影

屏榮高中多媒體設計科學生連續3年暑假到原鄉部落彩繪牆面，今年選定將瑪家鄉北葉國小停車場高牆變身為迎賓牆，原訂作業4天卻遇上丹娜絲颱風攪局，師生通力合作3天就完工，展現行動力。

迎賓牆圖案由屏榮高中學生設計，牆面中間寫著「北葉」的排灣族語Masilid，下方繪上排灣族琉璃珠、陶壺，百合花等圖騰，上方畫了台灣特有種動物，呈現生生不息，而2名族人張開雙臂，則象徵歡迎來到北葉。

學生馮詠樺說，設計過程中特別向師長請教琉璃珠圖案，也注意到百合花瓣的呈現，她是第2年參與彩繪，去年將霧台國小的繪本故事呈現在牆面，今年難度在於牆面大，參與的同學須維持一致畫風，注意圖案對稱等細節。

這次屏榮選定北葉國小，是經由北葉校友比海・甦格納那霖推薦才展開合作。比海說，母校有很大的牆面，但屏榮同學發揮藝術天份，克服天氣共同完成。志工隊長游程伃指北葉國小牆面很高，清晨大家小心翼翼爬上鷹架作畫，下午常遇到雷陣雨而停工，晚上再戴著頭燈畫到晚間8、9點，「真的很有挑戰性」。

多媒體設計科老師陳建茗說，這次參與的學生橫跨高一到高三，還有去年畢業生主動參與。

科主任高嘉君說，彩繪校牆行動也邀北葉學童參與，屏榮學生更到大社部落教小朋友繪畫，大家從中獲得很大的成就感。

彩繪 屏東 小學生

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