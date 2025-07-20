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其人其事／特教老師張永政無比愛心 入選杏壇芬芳錄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣立二林高中國中部特教組長張永政（左）入選杏壇芬芳錄，校長黃洲海稱讚實至名歸。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立二林高中國中部特教組長張永政（左）入選杏壇芬芳錄，校長黃洲海稱讚實至名歸。記者簡慧珍／攝影

彰化縣立二林高中國中部特教組長張永政拿工業教育畢業文憑，卻當21年特教老師，當全盲生的導盲杖陪伴登山，當弱智生的助理陪伴畢旅，策畫特殊生與一般生參加大隊接力賽跑，十足愛心與耐心成為二林高中第五位入選杏壇芬芳錄的教師。

張永政就讀台灣師範大學時參加校內服務性社團，每周五到身障機構陪伴特殊生2小時，受快樂且熱情笑臉感染，從此與特教結下不解之緣，在通識課程選修特教學分，畢業後取得特教老師資格，第一份教職是苗栗大湖國中特教老師，19年前調到二林高中國中部也當特教老師。

特教路上，張永政不斷精進，2013年加入彰化縣特教輔導團，吸取其他縣市學校經驗截長補短，協助二高打造共融學習環境，透過跨處室合作讓每一名特教生可獲得平等學習機會，2019年擔任特教組長，跟特教組老師腦力激盪先後推出多項普特融合活動。

二高舉辦台灣小百岳走讀文學之旅，一般生走海拔600多公尺獨立山不成問題，張永政當全盲生的雙眼，上下山4小時隨時報告即時路況、環境障礙，全盲生順利走完全程，途中請吃魷魚絲，說「走路吃這個最好，可以消磨時間。」張永政頗感傷，因盲生看不見風景，嚼食魷魚絲成了登山活動重點。

張永政說，對待特殊生要換位思考，當作「如果他（她）是我的孩子，現在我能怎麼做。」若社會大眾都能同理心、換位思考即能善意接納特殊生。

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