苗栗縣府協調 建臺高中新董座上任

苗栗縣私立建臺高中日前傳集體報錯大學分科測驗考科，後來又爆董事長懸缺10個月、校長請辭等，校務群龍無首，經縣長鍾東錦與立委邱鎮軍等人出面協調，終於找到解方，昔日董事長葉雲城確定回鍋，今天走馬上任。

苗栗縣政府指出，私立建臺高中今年大學分科測驗發生歷史、生物填選錯置疏失，影響學生權益重大，而去年前董事長辭職之後，剩餘14席董事分兩派對立，各占7席，使得董事長一職難產。縣長鍾東錦第一時間指示教育處介入，協助受影響學生選填或重考規畫，針對董事會兩派對立僵局，邀請相關人員座談協商。

鍾東錦表示，建臺曾是苗栗頂尖私校，培育眾多人才，因少子化及董事會歧見影響校務，為維護學子權益與多元升學，縣府決定協助建臺度過難關，已獲多數董事同意，聘請2019至2020年擔任董事長的葉雲城回任。

葉雲城曾在縣府任職衛生局副局長，對於此次回任，他期聁致力恢復往日董事會和諧氣氛與校務順利運作。

鍾東錦說，建臺這次危機也是轉機，校方從最高決策層的董事會開始檢討重建，為時未晚，希望未來從優聘任校長，他將與校方新團隊共同打拚。

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