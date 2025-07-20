聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗縣府協調 建臺高中新董座上任
苗栗縣私立建臺高中日前傳集體報錯大學分科測驗考科，後來又爆董事長懸缺10個月、校長請辭等，校務群龍無首，經縣長鍾東錦與立委邱鎮軍等人出面協調，終於找到解方，昔日董事長葉雲城確定回鍋，今天走馬上任。
苗栗縣政府指出，私立建臺高中今年大學分科測驗發生歷史、生物填選錯置疏失，影響學生權益重大，而去年前董事長辭職之後，剩餘14席董事分兩派對立，各占7席，使得董事長一職難產。縣長鍾東錦第一時間指示教育處介入，協助受影響學生選填或重考規畫，針對董事會兩派對立僵局，邀請相關人員座談協商。
鍾東錦表示，建臺曾是苗栗頂尖私校，培育眾多人才，因少子化及董事會歧見影響校務，為維護學子權益與多元升學，縣府決定協助建臺度過難關，已獲多數董事同意，聘請2019至2020年擔任董事長的葉雲城回任。
葉雲城曾在縣府任職衛生局副局長，對於此次回任，他期聁致力恢復往日董事會和諧氣氛與校務順利運作。
鍾東錦說，建臺這次危機也是轉機，校方從最高決策層的董事會開始檢討重建，為時未晚，希望未來從優聘任校長，他將與校方新團隊共同打拚。
【文教熱話題】
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪周台英認找沒執照學生抽血 全程拭淚致歉「初心幫助球員」
▪獨／台師大女足爆抽血換學分 教練深刻反省：被控霸凌太沉重
▪避重就輕？他列台師大抽血案記者會「10重點」網酸：立意良善
▪教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受
▪上頂大還不夠？台大生不解1情況被質疑洗學歷 網：很合理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言