苗栗建臺高中「群龍無首」僵局打破 新任董事長20日上任
苗栗縣私立建臺高中董事長已懸缺10個月仍未能產生，校長今年3月也請辭，包括董事會、校務都陷入群龍無首的窘況，經縣長鍾東錦、立委邱鎮軍邀各級民代、建臺部分董事溝通及協調，已確定由曾任董事長的葉雲城在明天（7月20日）回任董事長，化解目前僵局。
縣府指出，私立建臺高中（建臺中學）今年發生大學分科測驗，校方為應屆考生集體報名，卻發生歷史、生物科兩科填選錯置的疏失，縣長鍾東錦第一時間指示教育處介入，首要輔導受影響學生與家長，協助選填或重考規畫。同時，針對學校董事會兩派對立的僵局安排座談，終於協調確定董事長人選。
鍾東錦表示，建臺曾為苗栗頂尖私校，培育眾多人才，近年因少子化及董事會歧見影響校務，為維護學子權益與多元升學，縣府決定協助建臺度過難關，協調後已獲多數董事同意，延聘曾在2019至2020年擔任董事長的葉雲城回任，希望藉他的經驗穩定校務。
葉雲城曾在縣府服務多年，20多年前曾任衛生局副局長。他表示，建臺中學歷來都是由董事會從傑出校友、對教育有貢獻的地方人士中選出，由董事會票選決定，董事會成員都屬義務職，過去僅董事長、監察人、董事會秘書有薪資，他5年前接任董事長時，覺得少子化學生人數愈來愈少，為撙節開支因此未領取薪資，秘書、監察人也跟進，董事會全體都屬不支薪的義務職，以往董事會運作一向和諧，日後他也會致力恢復。
縣府表示，建臺自去年9月前董事長辭去董事長及董事職務後，剩餘的14席董事分為對立兩派，且各占7席，使得董事長一職難產，經鍾縣長積極協調並凝聚共識，成功選定新董事長，後續可望從優聘任校長，化解目前董事長、校長都懸缺的僵局。
鍾東錦指出，建臺這次危機也是轉機，校方從最高決策層的董事會開始檢討重建，為時未晚，他將與校方的新團隊齊心協力，共同打拚，克服當前挑戰，也呼籲學校師生和家長一起攜手，重現建臺優質教育水準及榮光。
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