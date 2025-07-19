嘉市科學168教育博覽會登場 傳來全國科展奪冠6代表隊全部獲獎佳績

嘉市暑假科學168教育博覽會，昨天開幕，今天傳來嘉市6個科展代表隊，參加第65屆全國中小學科學展覽會，全數獲獎奪冠好消息。

全國中小學科學展覽會頒獎典禮昨天在新竹市體育館舉行，嘉大附小2組參展隊伍分別榮獲國小組化學第1名，以及生活與應用科學科 （三）佳作；北興國中2組分別榮獲國中組物理科第3名、聯發科技創造無限可能獎優等獎及生物科鄉土教材獎；世賢國小榮獲國小組生活與應用科學科 （三）佳作；嘉華中學國中部榮獲國中組生活與應用科學科（二）鄉土教材獎。

市長黃敏惠開心說，第65屆全國科展競賽開始前，嘉市遭受丹娜絲颱風襲擊，災情嚴重，科展代表隊未受影響，秉持KANO精神勇往直前，在全國科展大放異彩，值得肯定，感謝盡心指導的師長們。

今年嘉市代表隊在各組各科獲得優異獎項，讓連續2年榮獲縣市團體獎第2名的嘉義市，今年更一舉奪下第1名，展現嘉市科學教育堅持與實力，象徵教育政策與學生學習成果連結環環相扣。

榮獲國小組化學科第1名得獎作品：「鳳梨酵一下-鳳梨酵素活性與應用價值之探究」，在探討鳳梨不同部位蛋白酵素活性，作品由嘉大附小學生陳曉玄、施佑蓁、莊晏瑜、張晏熙、陳芊榕、紀妍伶共同完成。

學生發現鳳梨酸甜可口，還含有能分解蛋白質、助消化的酵素。學生好奇，除了果肉，鳳梨的皮、葉和冠芽是否也含有這種酵素？在老師劉恬如及張瑩涓指導下，證實鳳梨不同部位皆含有蛋白酵素，顯示葉、冠芽、皮等副產物具有再利用的可能性，若能進一步改良萃取方式、提升酵素濃度，未來可望增加鳳梨副產物的應用價值，為食品加工與農業廢棄物再利用，提供重要參考依據。 全國中小學科學展覽會頒獎典禮昨天在新竹市體育館舉辦，嘉市6個科展代表隊全數獲獎奪冠。圖／嘉市府提供 全國中小學科學展覽會頒獎典禮昨天在新竹市體育館舉辦，嘉市6個科展代表隊全數獲獎奪冠。圖／嘉市府提供

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