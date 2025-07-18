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全國科展台南奪雙冠 建興、長榮分別奪化學、生物第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學生在全國科展表現優異。圖／台南市政府提供
台南市學生在全國科展表現優異。圖／台南市政府提供

第65屆全國中小學科學展覽會14日至18日在國立清華大學登場，頒獎典禮今日於新竹市立體育館舉行。台南市共推薦17件作品參展，成績亮眼，建興國中、長榮高中國中部分別奪下化學科、生物科全國第一殊榮，建興國中更獲學校團體獎第一名，台南市摘下縣市團體獎全國第三名，科學教育深耕成果備受肯定。

市長黃偉哲表示，全國科展為國內中小學科學教育的最高殿堂，今年參賽作品多達1萬122件，最終僅442件入選全國決選，競爭相當激烈。台南學子從中脫穎而出，證明長期推動科學教育已見成果。

教育局長鄭新輝指出，本屆台南參展作品涵蓋自然觀察、工程應用、環境永續等多元面向，展現研究的深度與創新力。他強調，教育局將持續強化實作與探究教學，擴大科研能量，協助更多學生從實驗中激發創意、累積素養。

在獲獎作品中，建興國中以拜「鈀」兄弟：「催」出氧氣的化學力量為題，開發出以奈米酵素催化分解雙氧水的新材料，奪得國中組化學科第一名。該研究具高效率、高穩定性，未來可應用於急救氧氣供應，具實用與社會價值。

長榮高中國中部則以「蜈」可取代的多腳魔王研究台灣常見的長足衛蜈蚣，深入分析其構造與生態行為，榮獲生物科第一名，展現學生在野外觀察與實驗設計的高度能力。

國小組方面，東光國小以地質改良樁在砂質地層中穩定學校教室為題，獲地球科學科第二名。研究從校內施工觀察出發，探討地層下陷對建築穩定性的影響，展現高水準工程應用能力。

東區復興國小則以塑材過招 電子雲湧獲生活與應用科學科（三）第三名，團隊研發自製摩擦材料，應用於淨化裝置，具創新與實用兼具的特色。

獲獎學校如下，數學科：德光中學國中部（鄉土教材獎）、物理科：復興國中（佳作）；生物科：長榮高中國中部（第一名）、東光國小（佳作）

化學科：建興國中（第一名）、南科實中國小部（佳作）；地球科學科：東光國小（第二名）；生活與應用科學科（一）：建興國中（佳作）、南大附小（第三名）；生活與應用科學科（二）：建興國中（第三名）、中西區成功國小（佳作）；生活與應用科學科（三）：東區復興國小（第三名）。

教育局表示，台南師生以熱情與創意投入科研，不僅在全國競賽中展現實力，也為台南科學教育寫下新頁。

台南市學生在全國科展表現優異。圖／台南市政府提供
台南市學生在全國科展表現優異。圖／台南市政府提供
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台南市學生在全國科展表現優異。圖／台南市政府提供
台南市學生在全國科展表現優異。圖／台南市政府提供

科學 教育局 台南

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