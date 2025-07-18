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台南棒球名校安慶國小 家長會募資近200萬元購新交通車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安慶國小家長會發起募資近200萬元購置棒球隊交通車，讓球員得以安心專注訓練與比賽，勇敢逐。圖／台南市教育局提供
台南市安慶國小家長會發起募資近200萬元購置棒球隊交通車，讓球員得以安心專注訓練與比賽，勇敢逐。圖／台南市教育局提供

為協助台南市安南區安慶國小棒球隊成員安全前往各地參賽，安慶國小家長會發起募資近200萬元購置棒球隊交通車，經3個月內獲得熱烈響應達標，今天辦理捐贈儀式，讓球員可以專注訓練和比賽，勇敢逐夢。

市長黃偉哲表示，源於社會大眾對棒球的熱愛與支持，促成本次交通車的募資成功，未來也讓學童們能安心、安全的出賽，進而打造一支有愛、超棒的球隊，向社會各界的付出表達誠摯感謝。

黃偉哲也提到，「2025第八屆WBSC 世界盃少棒錦標賽」將於7月25日開打，將請體育局安排讓安慶國小棒球隊員到現場觀摩，讓球員們學習各國球隊的強項，也精進自己的球技，未來也希望安慶國小的球員們能旗開得勝，在各項比賽中留下最好的成績。

本次的募資活動由安慶國小家長會發起，號召各界齊心投入，在民眾的熱情參與下，總共募得194.7萬元，席揚建設郭建良董事長個人慷慨捐贈130萬元，成為推動本案成功的關鍵。所募得的所有經費，除購買交通車外，其餘款項將全數用於棒球隊訓練經費。

安慶國小校長羅智韋表示，少棒隊是安慶的驕傲，新交通車的到來，對孩子們意義非凡，讓他們得以安心專注訓練與比賽，勇敢逐夢。即將投入使用的嶄新交通車，是一份承載著棒球精神與社群祝福的信念象徵，誠摯感謝促成本次募款的各界人士。

另在立委林俊憲和議員蔡筱薇促成下，玉衡文教藝術協會捐贈28萬元，提供永華區和偏鄉97所國小低收入戶家庭學生，114學年度每周一次免費鮮乳，約600名學生受益。

台南市安慶國小家長會發起募資近200萬元購置棒球隊交通車，讓球員得以安心專注訓練與比賽，勇敢逐。圖／台南市教育局提供
台南市安慶國小家長會發起募資近200萬元購置棒球隊交通車，讓球員得以安心專注訓練與比賽，勇敢逐。圖／台南市教育局提供

黃偉哲 林俊憲 成功

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