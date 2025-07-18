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揚子中學AI講堂助攻 肢障長者也能上美國達人秀舞台大顯身手

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾揚子中學銀青共學AI課堂，銀青用手機、電腦對話，製作動漫生活繪本，拉近不小距離。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學銀青共學AI課堂，銀青用手機、電腦對話，製作動漫生活繪本，拉近不小距離。記者蔡維斌／攝影

夢想全由AI來實現！虎尾鎮揚子中學學生開課教穎川社區長者用AI寫下自己的生命故事。出生10個月就小兒麻痺的66歲洪永裕，求學沒上過體育課，一生夢想舞蹈，用AI軟體讓他登上美國達人秀舞台大顯身手，望著手機的自己感動到不行，這堂超感人的科技課，讓所有老人家重新年輕一次。

AI不是年輕人專利，穎川社區理事長詹進益說，透過AI影音生成的設計，讓老人家與孫子對話，拉近家人距離，這是時代趨勢，教育部推動「AI老人」促成社區這堂課，沒想到老人家學習興趣如此高。

以前到現在熱愛登山的陳阿姨征服過無數百岳，從南投山區嫁到雲林虎尾數十年，在山林著原放聲歌舞一直是夢，透過AI生成，她終可看到自己在山顛舞出自己的人生。第1堂課小考就拿下第1名的75歲蘇新科是退休老師，更感觸AI「Chat GPT太神奇」讓他變成新人類，重新再年輕一次，連小孫子都驚艷爺爺的生動作品。

20名銀髮人齊聚用AI製作自己的生命故事與夢想，最感人的還是66歲的洪永裕，出生10個月就因小兒麻痺行動不便，求學過程體育課只能用「看」的，多麼希望也能操場上飛奔、舞台上熱舞，今天透過AI實現了，看到自己在美國達人秀舞台上動感熱舞，獲得滿堂采「這就是我的夢」。

揚子中學營隊總召林景舟表示，他的阿嬤原也排斥AI，他有空回家教導使用AI軟體，阿嬤玩上手，也變活潑了，令人開心，心想如果將現代科技知識傳授給更多長者，讓他們擁抱科技，縮短溝通距離，才號召學弟妹一起走進社區

林景舟說，營隊從AI軟體指令輸入教到圖片、影片生成，20名長輩學生們細心操作，用自己一張生活照片就隨心所欲變成自己想要的影像、繪本，甚至編製自己的生活故事，課堂充滿歡樂，愈上愈有趣，8月17日將在穎川活動中心成果發表會，讓長者當說書人，分享人生經歷。

虎尾揚子中學銀青共學AI課堂，銀青用手機對話，拉近距離。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學銀青共學AI課堂，銀青用手機對話，拉近距離。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學開了銀青共學AI課堂，全場老人家學得超有趣，強調自己從老學生變成小學生。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學開了銀青共學AI課堂，全場老人家學得超有趣，強調自己從老學生變成小學生。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學銀青共學第1堂小考，績優AI作品製作人和影片（右）接受「鳳梨金像獎」表揚。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學銀青共學第1堂小考，績優AI作品製作人和影片（右）接受「鳳梨金像獎」表揚。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學銀青共學AI課堂，銀青用手機、電腦對話，製作動漫生活繪本，老人家覺得超有趣。記者蔡維斌／攝影
虎尾揚子中學銀青共學AI課堂，銀青用手機、電腦對話，製作動漫生活繪本，老人家覺得超有趣。記者蔡維斌／攝影
66歲的洪永裕行動不便，求學階段體育課只能用看的，如今透過AI讓他登上美國達人秀舞台大顯身手熱舞一番，完成一生宿願，他甚為感動。記者蔡維斌／攝影
66歲的洪永裕行動不便，求學階段體育課只能用看的，如今透過AI讓他登上美國達人秀舞台大顯身手熱舞一番，完成一生宿願，他甚為感動。記者蔡維斌／攝影

小兒麻痺 夢想 AI

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