「我是你的眼」帶全盲生登山 陪特殊生畢旅 張永政入選杏壇芬芳錄

彰化縣立二林高中國中部特教組長張永政拿工業教育畢業文憑，卻當21年特教老師，當全盲生的導盲杖陪伴登山，當弱智生的助理陪伴畢旅，策畫特殊生與一般生參加大隊接力賽跑，十足愛心與耐心成為二高第五位入選杏壇芬芳錄的教師。

張永政就讀台灣師範大學時參加校內服務性的社團，每周五到身障機構陪伴特殊生2小時，快樂且熱情笑臉感染張永政，從此與特教結下不解之緣，在通識課程選修與特教學分，畢業後取得特教老師資格，第一分教職是苗栗大湖國中特教老師，19年前調到二林高中國中部也當特教老師。

特教路上張永政不斷精進，2013年加入彰化縣特教輔導團，吸取其它縣市學校經驗截長補短，協助二高打造共融學習環境，透過跨處室合作讓每一名特教生可獲得平等學習機會，2019年張永政擔任特教組長，跟特教組老師腦力激盪先後推出多項普特融合活動。

二高舉辦台灣小百岳走讀文學之旅，一般生走海拔600多公尺獨立山不成問題，張永政當全盲生的雙眼，上下山4小時隨時報告即時路況、環境障礙，全盲生順利走完全程，途中請吃魷魚絲，說「走路吃這個最好，可以消磨時間。」張永政頗感傷，因盲生看不見風景，嚼食魷魚絲成了登山活動重點。

2019年之前二高普特融合為特殊生參加普通班家政課程，特教組老師發想參與全校活動，和張永政協力規畫普特融合大隊接力，從最初一個班參與，到9個班帶7名特殊生跑步，全校學生主動當啦啦隊，被譽為最暖心的大隊接力。

張永政說，對待特殊生要換位思考，當作「如何他（她）是我的孩子，現在我能怎麼做。」例如先前他帶特殊生畢旅，特殊生找陌生人一再要求「你帶我回家」陌生人甩手不耐煩「別來煩我」他趕快向陌生人道歉和說明；若社會大眾都能同理心、換位思考即能善意接納特殊生。

二高校長黃洲海表示，二高藏龍臥虎，每個領域都有卓越的行政和教學人才，自2021年到去年，先後有國中部國文科老師周雅雯、高中部英文科老師周婉淑、高中部英文科老師許藍尹、國中部美術科老師江雅琳入選杏壇芬芳錄，今年特教組長張永政為二高杏壇芬芳錄第五朵花，期待未來有第六、第七朵花開出，讓二高芬芳滿溢。

商品推薦