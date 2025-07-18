世界和平會偏鄉開作文班 讓孩子愛上寫作

長期關注偏鄉兒童的世界和平會，今年暑假與聯合報教育事業部合作，在六所偏鄉小學開設「少年推理王——懸疑故事秀」寫作班。邀請聯合報寫作教室講師透過寫作教學、分組討論劇本及上台演出，讓孩子激發創意，愛上寫作。

世界和平會今年暑假在新北市民義、大成、中角國小，桃園市外社與福安國小及新竹縣福龍國小開班。課程以懸疑故事為主軸，老師教導描寫技巧，引導小組創作，設計充滿想像的劇情，並協助優化結構，再由學生演出自己寫的劇本。

就讀民義國小的楊佳容說，老師很親切，且能與同學討論劇情，「寫作文變得好玩了！」同校的陳星語也說，過去寫作文常在湊字數，但老師教大家用形容詞與成語增加內容，還示範改寫，「現在沒那麼怕作文了」。至於平時就愛看故事書的李予揚認為，寫劇本比寫作文更有趣，課程中學到許多技巧，讓他收穫滿滿。

世界和平會表示，這六所學校為該會長期關注的偏鄉小學，平日除了提供弱勢兒童愛心早餐，也會在寒暑假提供食物箱，並支持孩子的才能培育圓夢計畫。今年首次與聯合報合作辦理寫作班，希望透過閱讀與創作餵飽孩子的心靈，並在心中埋下幫助他人的善念。

更多關於世界和平會的服務計畫，可上網查詢：https://reurl.cc/eMqp4W。 民義國小學生分組討論劇本走向。圖／教育事業部 民義國小學生分組討論劇本走向。圖／教育事業部

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