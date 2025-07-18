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影／暑假重頭戲科學168教育博覽會熱鬧登場 科普盛宴等你來嘉市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影

邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。今年以「未來科學嘉 義起＋1咖」為主題，聚焦「永續、未來城市」，風災後帶來結合教育、科學與創意知識饗宴。開幕人潮湧現，大小朋友興致勃勃參與，寓教於樂中探索科學的奧妙。

開幕典禮由博愛國小管樂團與知名網路創作者水管阿民，演出「熱鬧的嘉義市街」，揭開歡樂序章，隨後由「瓶子先生」帶來趣味科學表演，引起現場驚呼。啟動儀式融入積木競賽「誰是積木王」的理念，結合阿里山意象打造專屬啟動裝置，由可愛小火車揭開紅幕，象徵「希望、創新與未來」的太陽冉冉升起，為5天活動揭開序幕。

市長黃敏惠拉射圈圈炮歡樂啟動活動，她表示，科學168是嘉市具代表性教育品牌，21年舉辦活動，是對教育承諾，更是對下一代未來投資，科學教育不應局限課堂學習，更應扎根生活，成為孩子觀察世界、探索未來的重要工具，這次風災帶來警示，突顯永續、未來城市重要，市府團隊有效率救災復原，感謝各縣市援助。

今年活動集結大專院校、嘉市各級學校、民間單位及中央資源共同參與，打造橫跨「過去、現在、未來」的多元科學展演。三大主題特展亮點包括：台南左鎮化石園「化石主題特展」、台南天文協會與台北市立天文館、TASA國家太空中心聯合推出的「探索宇宙奧秘」展區，以及故宮南院「御畫奇遇：AI穿越時空的故宮書畫人物互動體驗」，讓觀展者身歷其境穿越時空、了解自然與人文科學之美。

「好好玩喔！」孩子開心逛攤位，玩機器人體驗、綠能風力發電、無人機模型、蛇類與化石標本展示等攤位，更有受大小朋友喜愛街頭科學秀、科普室、科學闖關活動、童軍樹攀、定向越野及科教巡迴車等，活動今天起到22日共5天，每日有限量闖關好禮與驚喜贈品等著大家來挑戰；同時，科學168教育博覽會Facebook粉絲專頁同步舉辦抽獎活動，參與就有機會抱回大獎。

啟動儀式融入積木競賽「誰是積木王」的理念，結合阿里山意象打造專屬啟動裝置，由可愛小火車揭開紅幕，象徵「希望、創新與未來」的太陽冉冉升起，為5天活動揭開序幕。 記者魯永明／攝影
啟動儀式融入積木競賽「誰是積木王」的理念，結合阿里山意象打造專屬啟動裝置，由可愛小火車揭開紅幕，象徵「希望、創新與未來」的太陽冉冉升起，為5天活動揭開序幕。 記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
開幕典禮由博愛國小管樂團與知名網路創作者水管阿民，演出「熱鬧的嘉義市街」，揭開歡樂序章。記者魯永明／攝影
開幕典禮由博愛國小管樂團與知名網路創作者水管阿民，演出「熱鬧的嘉義市街」，揭開歡樂序章。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠拉射圈圈炮歡樂啟動活動。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠拉射圈圈炮歡樂啟動活動。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影
邁入第21年的「科學168教育博覽會」上午在嘉市港坪體育館、港坪國小盛大登場，為暑假揭開精彩序幕。記者魯永明／攝影

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