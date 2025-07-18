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助學金頒獎 苗栗市長余文忠每年捐50萬薪資並籲大眾一起來

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣長鍾東錦陳美琦致詞，並加碼贈送獲獎學生精美隨行杯。圖／苗栗市公所提供
縣長鍾東錦陳美琦致詞，並加碼贈送獲獎學生精美隨行杯。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所上午舉行113學年下學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮，這學期有104名優秀學生獲獎，每人獲頒5000元獎助學金。苗栗市長余文忠每年捐出了50萬元薪資再加上各界善心人士捐款，每學期嘉惠苗栗市高中職以下學子，希望讓孩子能安心就學、努力追夢。

余文忠表示，早在15年前他就透過自己經營的王府大飯店名義，長期捐助泰安鄉的原鄉小校，解決棒球隊每天辛苦練習卻欠缺經費到外地比賽的窘境，後來得知其他學校也有類似狀況，因此捐助對象便擴展延伸，從1個球隊到12所學校，這些年來，捐助偏鄉小校的金額將近500萬元。

他表示，上任市長後他也即刻兌現選舉承諾，成立「苗栗市扶弱助學專戶」，今年1月24日首次舉行頒獎典禮，有100名優秀學生獲獎；這次是第二次辦理，每學期頒發獎助學金給才藝績優或具有特殊優良事蹟的弱勢學生，鼓勵有心向學和努力的孩子不要被困境打敗，把一切的挫折經歷，當成未來成長的養分。

今日頒獎現場，縣長鍾東錦陳美琦還加碼贈送獲獎學生精美的隨行杯，市民代表會前主席楊喬安也捐獻10萬元挹注扶弱助學專戶。

上午頒獎典禮有6名獲獎小朋友分享獲獎心得，能獲得獎助學金他們都心存感恩，往後的日子一定會更加努力進取，余文忠也勉勵學生，期許他們能把這份愛心化為力量，今日取之於社會、未來用之於社會。

頒獎典禮特別邀獲獎的謝姓學生表演國標舞，文華國小郭姓學生和苗栗國中簡姓學生表演跆拳道競技對打，市公所對才藝績優的獲獎同學表達肯定，也讓他們有機會展現自我，並獲認可與獎勵。

市公所提供「苗栗市扶弱助學專戶」捐款資訊如下

「ATM或臨櫃捐款」戶名：苗栗市公所其他代收款專戶

銀行代碼：9020016苗栗市農會

帳號：90201-04-007004-5

「線上捐款」手機下載台灣Pay、橘子支付、全盈Pay、街口支付、icash pay、歐付寶、全支付、悠遊付、iPASSㄧ卡通等任一款行動支付APP，手機掃描扶弱助學專戶QR Code，希望讓捐款人更便利、貼心的發揮愛心

苗栗市公所提供「苗栗市扶弱助學專戶」捐款資訊，歡迎大眾利用手機掃描扶弱助學專戶QR Code，讓捐款人更便利、貼心的發揮愛心。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所提供「苗栗市扶弱助學專戶」捐款資訊，歡迎大眾利用手機掃描扶弱助學專戶QR Code，讓捐款人更便利、貼心的發揮愛心。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午舉行113學年下學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮，獲獎學生上台表演才藝。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午舉行113學年下學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮，獲獎學生上台表演才藝。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午舉行113學年下學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮，共有104名優秀學生獲獎，每人獲頒5000元獎助學金。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午舉行113學年下學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮，共有104名優秀學生獲獎，每人獲頒5000元獎助學金。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午舉行113學年下學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午舉行113學年下學期扶弱助學獎助學金頒獎典禮。圖／苗栗市公所提供
獲獎學生表演跆拳道競技對打。圖／苗栗市公所提供
獲獎學生表演跆拳道競技對打。圖／苗栗市公所提供

苗栗市 捐款 愛心

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