新明國中手球隊參加14歲、16歲組 擊敗歐洲高大好手奪冠亞軍

2025年法國巴黎國際手球分齡賽已落幕，桃園市新明國中手球隊在眾多國際勁旅中脫穎而出。新明國中共派出2隊勁旅，分別參加14歲組及16歲組。其中14歲組的隊伍一路過關斬將，展現出驚人的實力，最終勇奪該組別的冠軍獎盃。而16歲組的選手，冠軍戰遭遇同樣來自國內的高中勁旅「海山高中」，新明小將發揮團隊精神力拼高中學長，終場以1分惜敗獲得亞軍。

新明國中校長李孟憲對於手球隊的傑出表現給予了高度肯定與讚揚，並表示，此次輝煌的戰績歸功於教練黃瑋容的專業指導與無私奉獻，及全體隊員平日裡不畏艱辛的刻苦訓練，是此次國際賽事中能夠脫穎而出、力克強敵的關鍵所在。

在通往榮耀的道路上，新明國中的選手們經歷了常人難以想像的挑戰。手球作為一項高強度對抗性運動，身體的碰撞與磨損在所難免，許多選手都曾面臨身體傷病的困擾。然而，這些年輕的鬥士們從未因此退縮，他們憑藉著對手球的熱愛和對勝利的渴望，積極配合治療與復健，咬牙堅持訓練，展現出驚人的恢復能力和超乎年齡的堅韌意志。

值得一提的是，在國際賽場上，新明國中的選手們需要面對身材比自己高大許多的歐洲選手。面對體格上的差距，他們沒有氣餒，反而更加注重戰術的靈活運用、速度的優勢發揮以及團隊配合的默契，用智慧和技巧彌補了身體上的劣勢，一次次地在球場上創造奇蹟，證明了手球運動並非單純的力量比拼，更是技術與策略的較量。

此次新明國中手球隊能夠順利遠征法國巴黎，除師生們自身的努力外，更要歸功於社會各界的大力支持與經費挹注，李孟憲感謝體育署在政策上的支持與經費的補助，桃園市教育局的行政協助與資源整合，桃園市手球委員會主委謝美英為隊伍爭取了寶貴的經費，還有許多來自民間的團體和熱心人士也慷慨解囊。 2025年法國巴黎國際手球分齡賽已落幕，桃園市新明國中手球隊在眾多國際勁旅中脫穎而出。圖／翻攝自桃園市教育局提供 2025年法國巴黎國際手球分齡賽已落幕，桃園市新明國中手球隊在眾多國際勁旅中脫穎而出。圖／翻攝自桃園市教育局提供

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