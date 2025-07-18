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竹北實中動土 明年8月完工 115學年度招生

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
新竹縣首座公辦公營的竹北實驗高中，總經費約6.7億元，昨天舉行校舍興建動土典禮。模擬圖／縣府提供
新竹縣首座公辦公營的竹北實驗高中，總經費約6.7億元，昨天舉行校舍興建動土典禮。模擬圖／縣府提供

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣政府提出高中五大方案，其中，公辦公營竹北實驗高中是縣內首座，總經費約6.7億元，昨天舉行校舍興建動土典禮，工程明年8月完工，115學年度招生。

新竹縣長楊文科表示，竹北實驗高中坐落於竹北市文小十用地，此次工程將興建地下1層、地上5層的大樓，包含10間專科、12間一般教室及6間行政辦公室等，全校招收額滿為12班240人。學校以雙語國際教育為人文奠基，以資訊科學、人文醫學為課程發展主軸，並強調「U-School」教育模式，實現「4U」目標。

教育局長楊郡慈指出，在AI時代來臨之際，竹北實驗高中將透過創新的課程設計與教學方法，讓學生在多元學習中找到自己的興趣與專長，讓竹縣學子在家鄉就享有優質教育資源。

籌備處主任王淑蘭強調，竹北實驗高中以後現代主義教育思潮為基礎，多元創新為教育核心，採3學期制，結合PBL專案學習、資訊科學、社會情緒與生涯探索等課程，積極串聯國際高中、在地大學與產業合作，讓學生在真實情境學習與實踐。

縣府工務處表示，校舍外觀以白色耐候塗料為基調，校園設計強調半戶外空間的運用，穿插平台、廣場、露台等，以複層平台交織出豐富的開放空間，模糊教室與戶外界線，使學習得以從課桌延伸至生活場域，營造兼具課業研習與生活體驗的多元學習環境。

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